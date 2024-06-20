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İstanbul'da bayram böyle kutlandı! Plaj, orman, mesire alanları doldu taştı, geriye çöp yığını kaldı! İşte o korkunç görüntüler...

Kurban Bayramı tatilinde sona gelirken tatil boyunca İstanbul'da kalan vatandaşlar, bu yıl da eğlence amaçlı kullandıkları alanlarda geriye çöp yığınları bıraktı. İstanbul'un orman, plaj, mesire alanları koca bir çöplük haline geldi.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 19:35 Güncelleme 20 Haziran 2024, 19:37
İstanbul’da bayram böyle kutlandı! Plaj, orman, mesire alanları doldu taştı, geriye çöp yığını kaldı! İşte o korkunç görüntüler... 1

GERİDE ÇÖPLERİNİ BIRAKTILAR

İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarında tatilden geriye çöpler kaldı!

İstanbul’da bayram böyle kutlandı! Plaj, orman, mesire alanları doldu taştı, geriye çöp yığını kaldı! İşte o korkunç görüntüler... 2

Bayram tatilinde İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarını dolduranlardan geriye çöp yığınları kalırken, duyarlı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

İstanbul’da bayram böyle kutlandı! Plaj, orman, mesire alanları doldu taştı, geriye çöp yığını kaldı! İşte o korkunç görüntüler... 3

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin bir kısmı serinlemek için plajları kullandı.

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