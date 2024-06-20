İstanbul'da bayram böyle kutlandı! Plaj, orman, mesire alanları doldu taştı, geriye çöp yığını kaldı! İşte o korkunç görüntüler...

Kurban Bayramı tatilinde sona gelirken tatil boyunca İstanbul'da kalan vatandaşlar, bu yıl da eğlence amaçlı kullandıkları alanlarda geriye çöp yığınları bıraktı. İstanbul'un orman, plaj, mesire alanları koca bir çöplük haline geldi.