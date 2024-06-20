Kurban Bayramı tatilinde sona gelirken tatil boyunca İstanbul'da kalan vatandaşlar, bu yıl da eğlence amaçlı kullandıkları alanlarda geriye çöp yığınları bıraktı. İstanbul'un orman, plaj, mesire alanları koca bir çöplük haline geldi.
GERİDE ÇÖPLERİNİ BIRAKTILAR
İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarında tatilden geriye çöpler kaldı!
Bayram tatilinde İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarını dolduranlardan geriye çöp yığınları kalırken, duyarlı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin bir kısmı serinlemek için plajları kullandı.