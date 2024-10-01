Banu Çelen olayı nedir? Nikahsız düğün yaptılar! Çok sayıda çocuğu olduğu ortaya çıktı! Müge Anlı’nın ağzı açık kaldı: Kedi gibisiniz

Müge Anlı ve Tatlı Sert'teki Banu Çelen olayı herkesin ağzını açık bıraktı. Meslek edindirme kursunda çalışan Banu Çelen, çocuğunun babası Murat Gümüş tarafından dolandırıldığını 1 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek, soluğu Müge Anlı'da almıştı.
Programda Banu Çelen'in Murat Gümüş ile nikahsız bir düğün yaptığı ortaya çıktı. Banu Hanım, "Ben Murat'ın bir başka kadınla evli olduğunu öğrendim. Düğün masrafları için babamdan para aldım. Babamla da aram açıldı. Murat bizden parça parça paraları aldı. Nikahsız düğün yaptık. Evlilik vaadi ile 1 milyon TL'mi aldı. Murat'ın amcası bir cinayet işlemiş. Suçu Murat üstlenmiş. Murat beni darp bile etti. Hayatta görmediğim her şeyi Murat'tan gördüm. İkna kabiliyeti yüksek biri. Girdiği her ortamda kendisini çok sevdirir. "Babama şantaj yaptı. Bu şekilde incittiği için paramı geri istiyorum. Kendisi doğulu, bizde namus önemli" diyerek başından geçenleri anlattı.
MÜGE ANLI'DAN SERT SÖZLER
Bu sözlerle sinirlenen Anlı, "Doğulu falan karıştırmayın kardeşim. Evlenip çocuk yaparken doğulu olduğu gündeme gelip de ayrıldığında gelmez. Benim programımda karıştırmayın o işleri. Hamile kalırken adamın nereli olduğu önemli değil, ayrılınca mı önemli? Sizde namus önemli değil mi? Niye bu saçmalıkları bu programda anlatıyorsunuz. Batılı insanın namusu namus değil de doğulu insanın mı namusu namus." diyerek bu sözlere tepki gösterdi.
30 Eylül tarihli yayında neler olmuştu?