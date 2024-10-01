Bu Saatte Kahve Tüketmeyin: Faydaları Yok Oluyor

Dünya genelinde en popüler sıcak içeceklerden biri olan kahvenin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Ancak kahve doğru zamanlamayla tüketilmediğinde bu faydalar tam tersine dönebilmekte. Uyku uzmanı Rex Isap sabah uyandıktan hemen sonra kahve içmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Sabah kahvcesi ve kortizol seviyeleri Uyandıktan sonra vücutta kortizol seviyeleri doğal olarak yüksek seyrediyor. Kortizol stresle ilişkilendirilen bir hormondur ve uyanıklığı artırır. Isap bu durumda kahve tüketiminin kafeine karşı tolerans geliştirilmesine yol açabileceğini belirtiyor. Yani sabah uyanır uyanmaz hemen kahve içmek vücudun doğal uyanıklık düzeyini etkileyebilir.