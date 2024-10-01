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Bu Saatte Kahve Tüketmeyin: Faydaları Yok Oluyor

Kahve dünya genelinde en sevilen içeceklerden biri. Sabah işe giderken, öğle molasında ya da akşam iş çıkışında lezzetli bir kahveye kimse hayır demez. Peki günlük kahve tüketimi sağlığı nasıl etkiliyor? Metabolizmayı hızlandırmasıyla bilinen kahve günün hangi saatinde tüketilmeli? Tarihler 1 Ekim Uluslararası Kahve Günü'ne işaret ederken işte kahve tüketimine dair dikkat çeken detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 11:51 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 11:51
Bu Saatte Kahve Tüketmeyin: Faydaları Yok Oluyor

Dünya genelinde en popüler sıcak içeceklerden biri olan kahvenin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Ancak kahve doğru zamanlamayla tüketilmediğinde bu faydalar tam tersine dönebilmekte. Uyku uzmanı Rex Isap sabah uyandıktan hemen sonra kahve içmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Bu Saatte Kahve Tüketmeyin: Faydaları Yok Oluyor

Sabah kahvcesi ve kortizol seviyeleri

Uyandıktan sonra vücutta kortizol seviyeleri doğal olarak yüksek seyrediyor. Kortizol stresle ilişkilendirilen bir hormondur ve uyanıklığı artırır. Isap bu durumda kahve tüketiminin kafeine karşı tolerans geliştirilmesine yol açabileceğini belirtiyor. Yani sabah uyanır uyanmaz hemen kahve içmek vücudun doğal uyanıklık düzeyini etkileyebilir.

Bu Saatte Kahve Tüketmeyin: Faydaları Yok Oluyor

En ideal zaman uyandıktan 1 saat sonra!

Isap'a göre kahvenin faydalarından yararlanmak için en ideal zaman uyandıktan bir saat sonrası. Bu süre zarfında vücut doğal olarak uyanma sürecini tamamlamış olacak ve kahvenin etkisi daha belirgin hissedilecektir. Sabahın ilk saatlerde içilen kahve vücutta istenmeyen yan etkilere yol açabilir.

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