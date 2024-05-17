Balıktan 7 bin kat daha faydalı! İçindeki omega-3 vücudu çelik zırh gibi sarıyor

ABD'de yapılan geniş çaplı bir araştırma, bitkisel bazlı yağların sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. 120 bin sağlık çalışanı üzerinde gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışma, bitkisel bazlı yağları fazla tüketen bireylerin, az tüketenlere kıyasla felç geçirme riskinin %12 daha az olduğunu ortaya koydu. İşte balıktan bile daha faydalı olan o besin...
Türkiye'de sağlık alanında otorite olarak kabul edilen Prof. İbrahim Saraçoğlu, son açıklamalarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Saraçoğlu, keten tohumunu "kanseri yok eden mucizevi besin" olarak tanımladı ve içeriğinde balıktan 7 bin kat daha fazla omega yağ asitleri bulunduğunu belirtti.
KANSERİ YOK EDİCİ ETKİ
Saraçoğlu'na göre, keten tohumu tam bir Omega-3 deposu. İçerdiği omega yağ asitleri, kanser riskini yüzde 1'e kadar düşürebilir ve tüketen kişilerde hastalık belirtilerinin azaldığını iddia etmektedir.
VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU
Keten tohumu, lif, bitkisel protein, B grubu vitaminler, magnezyum, manganez, fosfor, bakır ve tiamin gibi birçok besin öğesini içerir. Bu besinler vücudu güçlendirir ve çeşitli sağlık sorunlarına karşı korur.
DAMAR SERTLEŞMESİ VE FELÇ ÖNLEME
Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan araştırmada da belirtildiği gibi, bitkisel bazlı yağları yoğun şekilde tüketen bireylerin felç riskinin azaldığı gözlemlenmiştir. Saraçoğlu, keten tohumunun bu konuda etkili olduğunu vurgulamaktadır.
KANSERE KARŞI KORUYUCU
Lignan içeriği sayesinde keten tohumu, meme, kolon ve prostat kanseri gibi tümörlerin gelişimini engelleyebilir ve kansere karşı koruyucu etki gösterebilir.