Balıkçıların kabusu oldu! Balon balığının derisiyle ayakkabı cüzdan çanta üretilecek
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki girişimci, balıkçıların kabusu olan, güçlü dişleriyle teneke kutuyu dahi parçalayan balon balığının derisinin ekonomiye kazandırılması için "Alanya Balon Balığı Araştırma ve Geliştirme Projesi" (ABAP) hazırladı. Girişimciler, projeyle balon balığı derisinin ayakkabı, cüzdan, çanta gibi aksesuar ve süs eşyalarında kullanılacağını belirtti.
Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen balon balığı, başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, ağları kopararak da balıkçılara zarar veriyor. Balıkçıların kabusu olan ve sayıları hızla artan balon balığının derisinin ayakkabı, cüzdan, çanta gibi aksesuar ve süs eşya sektöründe kullanılması için girişimci Taner Okan Acar ve Mehmet Özata bir proje hazırladı.
Acar ve Özata, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nden yasal izinleri aldıktan sonra Alanya Balon Balığı Araştırma ve Geliştirme Projesi ile temin ettikleri balıkların derisini ekonomiye kazandıracak. İki girişimci, balığın derisinden örnek olarak tasarlattırdıkları ayakkabı, cüzdan, kemer gibi ürünlerle Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Tasarım Tescil Belgesi almak için başvuru yaptı.
"BALON BALIĞININ DERİSİ KONUSUNDA ÇOK BÜYÜK YOL KAT ETTİK"
Babasıyla beraber 7 sene amatör olarak balık avladığı sırada balon balığı ile tanıştığını aktaran Taner Okan Acar, yaptıkları bütün avlarda balon balığı avlamak zorunda kaldıklarını belirtti. Acar, "Daha sonra öğrendiğim kadarıyla balon balığının etinin yenmediğini öğrendim. Fakat teknenin içinde dururken balon balığının bir anda şiştiğini ve büyüdüğünü gördüm. Bundan dolayı da balon balığının derisinin elastik bir yapısı olduğunu fark ettim.
Bunun üzerine yapmış olduğumuz amatör çalışmalar doğrultusunda balon balığının derisini tabaklayıp işlenmiş deri haline getirmeyi başardık. Balon balığı balıkçılara çok büyük ekonomik zararlar veriyor. Bu istinaden yapmış olduğum çalışmalar doğrultusunda balon balığı derisi üzerine yoğunlaştım. Fakat bilindiği üzere bu balığın avlanması ve karaya çıkartılması yasak. Akdeniz Su Ürünleri Bölge Müdürlüğüne bu çalışmamı açıkladım. Onlar da bize yardımcı olacaklarını söylediler. Bize bu çalışmalar için balon balığı temin edeceklerini belirtiler. Bu çalışmalarımızı ilerlettik, şu anda da biz balon balığıyla ilgili derisi konusunda çok büyük yol kat ettik" dedi.