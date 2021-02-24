Balıkçıların kabusu oldu! Balon balığının derisiyle ayakkabı cüzdan çanta üretilecek

Bunun üzerine yapmış olduğumuz amatör çalışmalar doğrultusunda balon balığının derisini tabaklayıp işlenmiş deri haline getirmeyi başardık. Balon balığı balıkçılara çok büyük ekonomik zararlar veriyor. Bu istinaden yapmış olduğum çalışmalar doğrultusunda balon balığı derisi üzerine yoğunlaştım. Fakat bilindiği üzere bu balığın avlanması ve karaya çıkartılması yasak. Akdeniz Su Ürünleri Bölge Müdürlüğüne bu çalışmamı açıkladım. Onlar da bize yardımcı olacaklarını söylediler. Bize bu çalışmalar için balon balığı temin edeceklerini belirtiler. Bu çalışmalarımızı ilerlettik, şu anda da biz balon balığıyla ilgili derisi konusunda çok büyük yol kat ettik" dedi.

