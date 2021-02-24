Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor, bu besinleri uyumadan önce sakın tüketmeyin çünkü...

Hayatımızın en önemli bölümünü oluşturan uykunun aynı zamanda yaşam kalitemize de büyük bir etkisi var. Ancak bazı yiyecekler, uyku öncesi yenildiğinde hayat kalitesini ve uykuyu olumsuz etkiliyor. İşte uyumadan önce asla yemememiz gereken yiyecekler!

Kırmızı et

Kırmızı et kulağa çok sağlıklı gelse de uyumadan önce yendiğinde vücudunuzun kendini onarma sürecini sekteye uğratacak ve dinlenmek için ihtiyacı olan enerjiyi tüketmesine sebep olacaktır. Bu yüzden uyumadan önce kırmızı et tüketmemeye özen göstermelisiniz.