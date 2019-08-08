En beğenilen burç Boğa oldu! İşte mobil tanışma verilerine göre burçların flört esnasında öne çıkan özellikleri!

Mobil tanışma uygulaması happn, uygulama üzerinde 2018 yılında gönderilen Merhaba, Beğeni ve Crush verilerini analiz etti. Analiz sonucunda, mobil tanışma ve flörtte burçların öne çıkan özelliklerini açıkladı. Araştırmaya göre dünya genelinde Crush sayılarına göre en şanslı burç Balık olurken, Türkiye'de zirvenin sahibi Yengeç burcu oldu. Siz hangi kategoridesiniz? İşte mobil tanışma verilerine göre burçların flörtte öne çıkan özellikleri!

08.08.2019 14:22 - Son Güncelleme: 08.08.2019 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





