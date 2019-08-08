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En beğenilen burç Boğa oldu! İşte mobil tanışma verilerine göre burçların flört esnasında öne çıkan özellikleri!

Mobil tanışma uygulaması happn, uygulama üzerinde 2018 yılında gönderilen Merhaba, Beğeni ve Crush verilerini analiz etti. Analiz sonucunda, mobil tanışma ve flörtte burçların öne çıkan özelliklerini açıkladı. Araştırmaya göre dünya genelinde Crush sayılarına göre en şanslı burç Balık olurken, Türkiye'de zirvenin sahibi Yengeç burcu oldu. Siz hangi kategoridesiniz? İşte mobil tanışma verilerine göre burçların flörtte öne çıkan özellikleri!

08.08.2019 14:22 - Son Güncelleme: 08.08.2019 14:37
Balık burcuysan şanslısın! İşte mobil tanışma verilerine göre burçların flörtte öne çıkan özellikleri!

YENGEÇ

Türkiye'de 3.7 milyondan fazla kullanıcısı bulunan bir mobil tanışma burçların en'lerini belirledi.

Mobil tanışma uygulaması happn, uygulama üzerinde 2018 yılında gönderilen Merhaba, Beğeni ve Crush verilerini analiz etti. Analiz sonucunda, mobil tanışma ve flörtte burçların öne çıkan özelliklerini açıkladı. Araştırmaya göre dünya genelinde Crush sayılarına göre en şanslı burç Balık olurken, Türkiye'de zirvenin sahibi Yengeç burcu oldu.

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Balık burcuysan şanslısın! İşte mobil tanışma verilerine göre burçların flörtte öne çıkan özellikleri!

BOĞA

En fazla Merhaba gönderen burç ise dünya genelinde Oğlak, Türkiye'de Boğa burcu.

Balık burcuysan şanslısın! İşte mobil tanışma verilerine göre burçların flörtte öne çıkan özellikleri!

OĞLAK

Beğeni gönderilerinde ise hem dünyada hem de Türkiye'de zirvenin sahibi Oğlak burcu.

Balık burcuysan şanslısın! İşte mobil tanışma verilerine göre burçların flörtte öne çıkan özellikleri!

Peki, en çapkın burç hangisi? Popülerlik sıralamasında en üstte hangi burçlar var? İşte tüm burçların öne çıktığı özellikler…

Balık burcuysan şanslısın! İşte mobil tanışma verilerine göre burçların flörtte öne çıkan özellikleri!

Mobil tanışma ve flört esnasında gönderdiği Merhaba sayısına göre 2018'de en girişken burç dünya genelinde Oğlak burcu olurken Türkiye'de listenin ilk sırasına Boğa burcu yerleşti. Dünya sıralamasında Oğlak burcunu sırasıyla Başak ve Aslan burcu takip ederken, Türkiye'de ikinci ve üçüncü sırada Aslan ve Akrep burçları yer aldı.

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