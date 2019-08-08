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Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Padişahların ölüm nedenleri...

Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor muydunuz? Cihan İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin sultanlarının bazıları öyle ilginç nedenlerle hayatlarını kaybettiler ki duyanlar şaşırıyor. Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan hastalık neydi? Osmanlı Devleti'nin padişahlarının ölüm nedenlerini biliyor muydunuz?

08.08.2019 12:56 - Son Güncelleme: 08.08.2019 12:56
Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Padişahların ölüm nedenleri...

Tüm dünyanın tanıdığı Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı yataklara düşürüp 71 yaşında ölümüne neden olan "Nikris" ya da günümüzdeki adıyla "Gut" hastalığını uzmanlar yanıtladı.

Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Padişahların ölüm nedenleri...

Kanuni'nin Cihan padişahı Kanuni'yi acılar içinde kıvrandıran bu hastalık, günümüzde de her yüz kişiden 5'ini etkiliyor. Ürik asidin kanda kristalleşmesi sonucu oluşan "Kralların hastalığı" Gut, geleneksel tıbbın olduğu kadar modern tıbbın da baş belası.

Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Padişahların ölüm nedenleri...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Kanuni'nin, o dönem hekimlerinin verdiği perhize uymadığı için hastalıktan kurtulamadığını belirterek:

Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Padişahların ölüm nedenleri...

"Osmanlı'nın tek gıdası kuzu eti ve pilav. Çok fazla hareket etmedikleri için de nikris oluyorlardı. Osmanlı'da bu hastalığın tedavisi, ilaçları vardı ama hekimler koca Kanuni'ye söz geçirememişlerdir."

Kanuni Sultan Süleyman'ı öldüren gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Padişahların ölüm nedenleri...

"Ciddi perhiz yapması lazımdı ki Kanuni perhizi reddedip yalnızca ilaçlarla yetinince sanıyorum tedavi başarılı olamamış" dedi.

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