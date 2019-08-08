Günlük burç yorumları – 8 Ağustos 2019 Perşembe

BOĞA:

Kendinize tatil fırsatı sunmak, günü yalnız geçirmek ya da bir yürüyüşe çıkmak, ruhunuzu dinlendirmek ve kendinizi şımartmak için uygun bir gün olacak. Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinizin sınırı yok ve sizin için imkansızlık saçma bir şey. Olumsuzlukların sizi etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe olayların üstesinden gelebileceksiniz.