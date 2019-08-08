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Günlük burç yorumları – 8 Ağustos 2019 Perşembe

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Ağustos Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

08.08.2019 09:15 - Son Güncelleme: 08.08.2019 09:15
Günlük burç yorumları – 8 Ağustos 2019 Perşembe

KOÇ:

İnsanlara ve olaylara karşı katı bir tutum sergilemek yerine onları anlamaya çalışın. Aşk hayatınızda partnerinizin sevgisine güveneceğiniz bir gün olacak. Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün, sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak. Prestij sizin için çok önemli ve kendi istekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz.

Günlük burç yorumları – 8 Ağustos 2019 Perşembe

BOĞA:

Kendinize tatil fırsatı sunmak, günü yalnız geçirmek ya da bir yürüyüşe çıkmak, ruhunuzu dinlendirmek ve kendinizi şımartmak için uygun bir gün olacak. Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinizin sınırı yok ve sizin için imkansızlık saçma bir şey. Olumsuzlukların sizi etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe olayların üstesinden gelebileceksiniz.

Günlük burç yorumları – 8 Ağustos 2019 Perşembe

İKİZLER:

Kalabalık çevreniz farklı bakış açıları edinmenize neden olabilir. Aşk ilişkilerinizde fazla romantizm sizi bunaltarak adrenalin ihtiyacınızı arttırabilir. Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün, isteklerinizde artış var ve kişisel zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömert davranıyorsunuz.. İletişim konusunda istediğiniz performansı yakalayacaksınız.

Günlük burç yorumları – 8 Ağustos 2019 Perşembe

YENGEÇ:

Ruhani anlamda yol kat edebilir, herkesin bütüne hizmet ettiği büyük tabloyu görebilirsiniz. Sevginiz ve sıcaklığınız herkesin dikkatini çekebilir ve mutlu olabilirsiniz. Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. . Bazı ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız, fatura takiplerinizi sıkı yapmalısınız. Çalışma ve eğlence temponuzun yoğun oluşu yüzünden dinlenmeye çok az vakit ayırıyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 8 Ağustos 2019 Perşembe

ASLAN:

Seyahat esnasında kendinizi keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz. Yazmak, edebiyat, ya da düşünce alanlarındaki yetenekleriniz ortaya çıkabilir. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili düşüncelerin hakim olduğu olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor, sizi anlamlı ve önemli hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayarak, gelişmeler karşısında soğukkanlılığınızı koruyun.

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