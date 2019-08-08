BİM'de cuma günü sürprizleri açıklandı! 9 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
19 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş tamamlandı. BİM marketler haftanın indirimli ürünler listesini yayınladı. Züccaciye ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda birçok ürün dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler yer alacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 9 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
08.08.2019 17:32
- Son Güncelleme: 08.08.2019 17:32
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