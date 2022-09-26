Bağcılar annesinin kafasını kesen Ali Sayan kaç yıl hapis cezası aldı? Annesinin kafasını kesen Ali Sayan TUTUKLANDI MI? Bağcılar cinayeti sansürsüz videosu infial yarattı!

Bağcılar'da psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs annesini önce bıçakla öldürdü daha sonra kestiği başını balkonda sokağa attı. Olayın sosyal medyada sansürsüz videosu yayınlandı ve büyük bir infial yarattı. Annesinin başını kesen zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Peki, Bağcılar annesinin kafasını kesen Ali Sayan kaç yıl hapis cezası aldı, ifadesi neydi? İşte merak edilenler!