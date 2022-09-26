Bağcılar annesinin kafasını kesen Ali Sayan kaç yıl hapis cezası aldı? Annesinin kafasını kesen Ali Sayan TUTUKLANDI MI? Bağcılar cinayeti sansürsüz videosu infial yarattı!
İstanbul Bağcılar'da dün kan donduran olay yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Sayan, annesi Hava Sayan'ı önce boğazını kesti sonrasında balkondan aşağı attı. Bununla da yetinmeyen Ali Sayan evi ateşe verdi. Zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Peki, Bağcılar annesinin kafasını kesen Ali Sayan kaç yıl hapis cezası aldı, ifadesi neydi? İşte merak edilenler!
26.09.2022 17:37 - Son Güncelleme: 26.09.2022 17:37
Bağcılar'da psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs annesini önce bıçakla öldürdü daha sonra kestiği başını balkonda sokağa attı. Olayın sosyal medyada sansürsüz videosu yayınlandı ve büyük bir infial yarattı. Annesinin başını kesen zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Peki, Bağcılar annesinin kafasını kesen Ali Sayan kaç yıl hapis cezası aldı, ifadesi neydi? İşte merak edilenler!
Bağcılar'da beraber yaşadığı annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan 26 yaşındaki A.S. henüz belirlenemeyen nedenle annesi H.S. (58) ile tartıştı.