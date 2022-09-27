Annesinin başını kesen Ali Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı mı, ne dedi? Bağcılar cinayet videosu var mı? Ali Sayan hapse girdi mi?

Türkiye İstanbul Bağcılar'daki bu cinayeti konuşuyor! Annesinin başını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı mı merak ediliyor. Valilik şahsın yakalandığını, şahsın çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğunu açıkladı. Peki Annesinin başını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı mı, ne dedi? Bağcılar cinayet olayı nedir? Ali Sayan babası kim, hapse girdi mi, tutuklandı mı?