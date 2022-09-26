Türkiye'nin o ilinde bulundu! Dünyada eşi benzeri yok: 5 bin yıl öncesine ait...
Hatay'daki Epiphaneia Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında "Takvimler Mozaiği" bulundu. İssos Harabeleri olarak da bilinen antik kentte 2006'da başlayan kazı çalışmaları sürerken, bulunan tarihi eserlerle birlikte kent tarihinin 5 bin yıl öncesine dayandığı ortaya koyuldu.
26.09.2022 19:18 - Son Güncelleme: 26.09.2022 19:18
Hatay'ın Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kenti'ndeki kazılarda, kırsal aktivitenin anlatıldığı ve her ayın karşılığında personifikasyonun (kişileştirme) yer aldığı "Takvimler Mozaiği" bulundu.
İssos Harabeleri olarak da bilinen Epiphaneia Antik Kenti'nde 2006'da kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar devam ediyor.
Kazının bilimsel danışmanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, AA muhabirine, dönem kazılarına 40 kişilik bir ekiple başladıklarını söyledi.
Epiphaneia Antik Kenti'nin Hatay'ın geçmişten günümüze kadar korunmuş tek antik kenti olduğunu dile getiren Özdilek, burada çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.