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Türkiye'nin o ilinde bulundu! Dünyada eşi benzeri yok: 5 bin yıl öncesine ait...

Hatay'daki Epiphaneia Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında "Takvimler Mozaiği" bulundu. İssos Harabeleri olarak da bilinen antik kentte 2006'da başlayan kazı çalışmaları sürerken, bulunan tarihi eserlerle birlikte kent tarihinin 5 bin yıl öncesine dayandığı ortaya koyuldu.

26.09.2022 19:18 - Son Güncelleme: 26.09.2022 19:18
Türkiye’nin o ilinde bulundu! Dünyada eşi benzeri yok: 5 bin yıl öncesine ait...

Hatay'ın Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kenti'ndeki kazılarda, kırsal aktivitenin anlatıldığı ve her ayın karşılığında personifikasyonun (kişileştirme) yer aldığı "Takvimler Mozaiği" bulundu.

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Türkiye’nin o ilinde bulundu! Dünyada eşi benzeri yok: 5 bin yıl öncesine ait...

İssos Harabeleri olarak da bilinen Epiphaneia Antik Kenti'nde 2006'da kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar devam ediyor.

Türkiye’nin o ilinde bulundu! Dünyada eşi benzeri yok: 5 bin yıl öncesine ait...

Bu yılki sezon kazılarında bulunan sikke ve mozaik gibi eserlerin yanı sıra Bronz Çağ'a tarihlenen seramikler, kent tarihinin 5 bin yıl öncesine dayandığını ortaya koydu.

Türkiye’nin o ilinde bulundu! Dünyada eşi benzeri yok: 5 bin yıl öncesine ait...

Kazının bilimsel danışmanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, AA muhabirine, dönem kazılarına 40 kişilik bir ekiple başladıklarını söyledi.

Türkiye’nin o ilinde bulundu! Dünyada eşi benzeri yok: 5 bin yıl öncesine ait...

Epiphaneia Antik Kenti'nin Hatay'ın geçmişten günümüze kadar korunmuş tek antik kenti olduğunu dile getiren Özdilek, burada çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

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