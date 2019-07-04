Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur Yılmaz'ın annesinin sözleri yürek dağladı
Babası tarafından otomobiline GPS cihazı yerleştirilip takip edildikten sonra 'annesinin yerini söylemediği' gerekçesiyle tabancayla öldürülen doktor Gülnur Yılmaz (28) için mezun olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Törene katılan anne Gülden Yılmaz, kızının ölümünden önce kendisine, "anne ben erken öleceğim" dediğini söyledi. Bu konuşmalar salondaki doktor, akademisyen ve sıra arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.
Balıkesir'in Havran ilçesinde, babası Mustafa Ali Yılmaz'ın (67), kızının aracına koyduğu GPS cihazı sayesinde, Antalya'dan Balıkesir'e kadar takip ettiği, önce kaza yaptırıp ardından annesinin yerini söylemediği gerekçesiyle tabancayla kurşunlayarak öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz için mezun olduğu üniversitede anma töreni gerçekleştirildi.
"CANİNİN SALDIRISINA UĞRADI"
Ardından söz alan anne Gülden Yılmaz, kızının sevgi dolu olduğunu ve insanlara ayrım gözetmeksizin yardım eden birisi olduğunu söyledi. Konuşmakta zorlanan Yılmaz, "İsim telaffuz etmiyorum, caninin saldırısına uğradı. Çok acı. Benim yüzümden, beni korumak için. Bu ülkede daha ne kadar kadınlar buna muhtaç kalacak. Bunu biraz sorgulamamız lazım. Burada beyler de var, bu beyleri de anneler yetiştiriyor. Ben inanıyorum ki çok iyi iki evlat yetiştirdim" dedi.
"ANNE BEN ERKEN ÖLECEĞİM"
Acılı anne kızıyla bir anısını da salondakilerle paylaşarak, şu sözleri söyledi:
"Gülnur bir gün ortada hiçbir şey yokken, geldi ve 'Anne, ben erken öleceğim' dedi. 'Kızım Allah'ın gücüne gider' dedim. 'Hayır anne, bir gün ben ölürsem sen dimdik ayakta duracaksın, sakın üzülme ve hayatına kaldığın yerden devam et' dedi ama beni çok zor bir yokuşta bıraktı."