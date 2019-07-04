GaleriYaşam

Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur Yılmaz'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Babası tarafından otomobiline GPS cihazı yerleştirilip takip edildikten sonra 'annesinin yerini söylemediği' gerekçesiyle tabancayla öldürülen doktor Gülnur Yılmaz (28) için mezun olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Törene katılan anne Gülden Yılmaz, kızının ölümünden önce kendisine, "anne ben erken öleceğim" dediğini söyledi. Bu konuşmalar salondaki doktor, akademisyen ve sıra arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

04.07.2019 17:06 - Son Güncelleme: 04.07.2019 17:06
Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur Yılmaz'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, babası Mustafa Ali Yılmaz'ın (67), kızının aracına koyduğu GPS cihazı sayesinde, Antalya'dan Balıkesir'e kadar takip ettiği, önce kaza yaptırıp ardından annesinin yerini söylemediği gerekçesiyle tabancayla kurşunlayarak öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz için mezun olduğu üniversitede anma töreni gerçekleştirildi.

Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur Yılmaz'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında gerçekleştirilen törene anne Gülden Yılmaz, doktor ağabeyi Kerem Yılmaz, hocaları, sıra arkadaşları ve akademisyenler katıldı.

Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur Yılmaz'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Tören öncesinde doktor önlüğünün de yer aldığı Gülnur Yılmaz'ın fotoğrafına, törene katılanlar karanfil bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde, Gülnur'un öğretmenleri ve dönemin sıra arkadaşları birer konuşma yaptılar.

Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur Yılmaz'ın annesinin sözleri yürek dağladı

"CANİNİN SALDIRISINA UĞRADI"

Ardından söz alan anne Gülden Yılmaz, kızının sevgi dolu olduğunu ve insanlara ayrım gözetmeksizin yardım eden birisi olduğunu söyledi. Konuşmakta zorlanan Yılmaz, "İsim telaffuz etmiyorum, caninin saldırısına uğradı. Çok acı. Benim yüzümden, beni korumak için. Bu ülkede daha ne kadar kadınlar buna muhtaç kalacak. Bunu biraz sorgulamamız lazım. Burada beyler de var, bu beyleri de anneler yetiştiriyor. Ben inanıyorum ki çok iyi iki evlat yetiştirdim" dedi.

Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur Yılmaz'ın annesinin sözleri yürek dağladı

"ANNE BEN ERKEN ÖLECEĞİM"

Acılı anne kızıyla bir anısını da salondakilerle paylaşarak, şu sözleri söyledi:

"Gülnur bir gün ortada hiçbir şey yokken, geldi ve 'Anne, ben erken öleceğim' dedi. 'Kızım Allah'ın gücüne gider' dedim. 'Hayır anne, bir gün ben ölürsem sen dimdik ayakta duracaksın, sakın üzülme ve hayatına kaldığın yerden devam et' dedi ama beni çok zor bir yokuşta bıraktı."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Akıllara zarar veren olay! Timsahın karnından çıkanlar şok etti
Akıllara zarar veren olay! Timsahın karnından çıkanlar şok etti