Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur Yılmaz'ın annesinin sözleri yürek dağladı

"CANİNİN SALDIRISINA UĞRADI"

Ardından söz alan anne Gülden Yılmaz, kızının sevgi dolu olduğunu ve insanlara ayrım gözetmeksizin yardım eden birisi olduğunu söyledi. Konuşmakta zorlanan Yılmaz, "İsim telaffuz etmiyorum, caninin saldırısına uğradı. Çok acı. Benim yüzümden, beni korumak için. Bu ülkede daha ne kadar kadınlar buna muhtaç kalacak. Bunu biraz sorgulamamız lazım. Burada beyler de var, bu beyleri de anneler yetiştiriyor. Ben inanıyorum ki çok iyi iki evlat yetiştirdim" dedi.