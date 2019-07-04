Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü böyle görenler şaşkına döndü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfalt yenileme çalışmalarında bir hafta doldu. 24 saat aralıksız çalışılan köprüde mevcut asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor. Bu çalışmaların ardından köprünün üstü özel bir asfaltla kaplanacak.
04.07.2019 17:39
- Son Güncelleme: 04.07.2019 18:00
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile temizlenerek kazındı. Ortaya çıkan köprünün demir tabliyelerindeki zaman içinde oluşan paslanma ise kumlama yöntemiyle temizleniyor.
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