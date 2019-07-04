Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü böyle görenler şaşkına döndü

Şu anda köprünün pastan arındırılan bölümlerine iki ayrı izolasyon malzemesi sürülüyor. İzolasyon malzemesinin sürülme aşamasında güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor.