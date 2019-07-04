Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur Yılmaz'ın annesinin sözleri yürek dağladı 04.07.2019 18:18

Babası tarafından otomobiline GPS cihazı yerleştirilip takip edildikten sonra 'annesinin yerini söylemediği' gerekçesiyle tabancayla öldürülen doktor Gülnur Yılmaz (28) için mezun olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Törene katılan anne Gülden Yılmaz, kızının ölümünden önce kendisine, "anne ben erken öleceğim" dediğini söyledi. Bu konuşmalar salondaki doktor, akademisyen ve sıra arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.