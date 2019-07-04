Haberler Web TV Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur Yılmaz'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Babası tarafından öldürülen doktor Gülnur Yılmaz'ın annesinin sözleri yürek dağladı

04.07.2019 18:18

Babası tarafından otomobiline GPS cihazı yerleştirilip takip edildikten sonra 'annesinin yerini söylemediği' gerekçesiyle tabancayla öldürülen doktor Gülnur Yılmaz (28) için mezun olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi. Törene katılan anne Gülden Yılmaz, kızının ölümünden önce kendisine, "anne ben erken öleceğim" dediğini söyledi. Bu konuşmalar salondaki doktor, akademisyen ve sıra arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları