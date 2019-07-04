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Akıllara zarar veren olay! Timsahın karnından çıkanlar şok etti

Timsahlar doğanın en tehlikeli canlıları olarak biliniyor. Timsah önüne ne çıkarsa yeme potansiyaline sahiptir. Bu bağlamda Zimbabve'de yaşanmış olan olay adeta akıllara durgunluk verdi. Vahşi hayvanlar içinde ilk sıralarda gelen Timsahlar insanlar tarafınca da bayahı tehlikeli görülüyor. Toplumsal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kere seyredildi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafınca yakalanan timsahın midesinden çıktı.

04.07.2019 15:36 - Son Güncelleme: 04.07.2019 15:37
Akıllara zarar veren olay! Timsahın karnından çıkanlar şok etti

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

Akıllara zarar veren olay! Timsahın karnından çıkanlar şok etti

Birazdan göreceğiniz görüntüler insanın verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serecek cinsten. İtalya'nın Sardunya Adasında hamile balina ölü olarak bulundu.

Akıllara zarar veren olay! Timsahın karnından çıkanlar şok etti

Balinanın midesinden en az 20 kilo plastik atık çıktı. Daha acı veren yanı ise 8 metrelik balinanın rahminde ölü cenine rastladı. Hayvanın midesinde de çöp torbaları, balık ağları ve diğer atıklar tespit edildi.

Uzmanlar, balinanın mide kirlenmesinden öldüğünden emin olduklarını dile getirdi.

Akıllara zarar veren olay! Timsahın karnından çıkanlar şok etti

İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, Facebook hesabından yaptığı açıklamada,"Hiçbir kaygı duymadan tek kullanımlık plastik ürünler kullanıyoruz ve şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Gerçi aslında bedelini hayvanlar ödüyor" diye yazdı.

Akıllara zarar veren olay! Timsahın karnından çıkanlar şok etti

BU İLK DEĞİL

İtalya'da yaşanan bu olayın bir benzeri Endonezya'da yaşanmıştı. Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde sahile vuran ölü balinanın midesinden yaklaşık 6 kilo çöp çıkmıştı.

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