Akıllara zarar veren olay! Timsahın karnından çıkanlar şok etti

Timsahlar doğanın en tehlikeli canlıları olarak biliniyor. Timsah önüne ne çıkarsa yeme potansiyaline sahiptir. Bu bağlamda Zimbabve'de yaşanmış olan olay adeta akıllara durgunluk verdi. Vahşi hayvanlar içinde ilk sıralarda gelen Timsahlar insanlar tarafınca da bayahı tehlikeli görülüyor. Toplumsal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kere seyredildi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafınca yakalanan timsahın midesinden çıktı.

04.07.2019 15:36 - Son Güncelleme: 04.07.2019 15:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ



