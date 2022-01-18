Baba Vanga 2022 kehanetlerini duyanın ağzı bir karış açık kalacak! 2021 yılını mumla arayacağız! Meğer tam o tarihte...

Baba Vanga 2022 kehanetlerini duyanın ağzı bir karış açık kalacak. Her söylediği bir bir çıkan kahin Baba Vanga'nın korkunç kehanetini duyan 2021'i mumla arayacak. Dünyayı sarsan pek çok olayı önceden tahmin eden Baba Vanga'nın 2022 yılı için ön gördüğü kehaneler bir bir ortaya çıktı. Baba Vanga'nın en dikkat çeken kehanetlerinden birisi de Sibirya'da ölümcül bir virüs ortaya çıkacağı ve kolay kolay kontrole alınamayacağı kehaneti oldu. Ayrıca Asya ülkeleriyle ilgili tahminleri ise milyonları şok edecek. İşte herkesi şaşırtacak 2022 yılı kehanetleri