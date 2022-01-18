Kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen, 16 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yoldaki trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
18.01.2022 19:18
- Son Güncelleme: 18.01.2022 19:36
Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Yeniçağa ile Dörtdivan mevkilerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle toplam 16 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.