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Kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen, 16 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yoldaki trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

18.01.2022 19:18 - Son Güncelleme: 18.01.2022 19:36
Kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Yeniçağa ile Dörtdivan mevkilerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle toplam 16 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

YARALANAN 10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazalarda yaralanan 10 kişi sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Kazalar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yoldaki trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Ulaşım Ankara ve İstanbul yönünde normal olarak sağlanıyor.

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