Beylikdüzü'nde 100 bin doları gasp edilen kişi ünlü iş insanı çıktı
İstanbul Beylikdüzü`nde bir banka şubesi önünde aracı içerisinde gaspa uğrayan ve 100 bin doları çalınan kişinin ünlü iş insanı N.K olduğu ortaya çıktı.
18.01.2022 16:43
- Son Güncelleme: 18.01.2022 17:00
Beylikdüzü'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda bankadan 100 bin dolar para çekerek bir başka banka şubesine yatırmak isteyen kişi, aracı içerisinde gaspa uğramıştı.
Gaspçılar araba içerisinde darp ettikleri adamın içerisinde 100 bin dolar bulunan çantasını alarak kayıplara karışmıştı.