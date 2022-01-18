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Beylikdüzü'nde 100 bin doları gasp edilen kişi ünlü iş insanı çıktı

İstanbul Beylikdüzü`nde bir banka şubesi önünde aracı içerisinde gaspa uğrayan ve 100 bin doları çalınan kişinin ünlü iş insanı N.K olduğu ortaya çıktı.

18.01.2022 16:43 - Son Güncelleme: 18.01.2022 17:00
Beylikdüzü’nde 100 bin doları gasp edilen kişi ünlü iş insanı çıktı

Beylikdüzü'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda bankadan 100 bin dolar para çekerek bir başka banka şubesine yatırmak isteyen kişi, aracı içerisinde gaspa uğramıştı.

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Beylikdüzü’nde 100 bin doları gasp edilen kişi ünlü iş insanı çıktı

Gaspçılar araba içerisinde darp ettikleri adamın içerisinde 100 bin dolar bulunan çantasını alarak kayıplara karışmıştı.

Beylikdüzü’nde 100 bin doları gasp edilen kişi ünlü iş insanı çıktı

Gaspa uğrayan kişinin ünlü iş insanı N.K olduğu ortaya çıktı. İş insanı olaydan sonra polise şikayetçi oldu.

Beylikdüzü’nde 100 bin doları gasp edilen kişi ünlü iş insanı çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Beylikdüzü’nde 100 bin doları gasp edilen kişi ünlü iş insanı çıktı

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gaspçıların eşkalini belirledi.

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