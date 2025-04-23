Aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme! Bir kişi daha odada ölü bulundu! Görgü tanığından şoke eden sözler: Bavul taşıdıklarını gördüm
Esra Erol'da aranan Fatih Aydın'ın geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunmuştu. Esra Erol, genç adamın vefatının sebebini araştırırken dikkat çeken bir olay daha yaşandı. Aydın'ın ölümünü aydınlatacak isimlerden biri olan Olcay Barut, otel odasında ölü olarak bulundu. Çevreden gelen ihbar ise olayın bambaşka bir boyuta evrilmesine sebep oldu. İhbarda bulunan kişiler, Erdoğan Yıldız'ın ağır bir bavul taşıdığını gördüklerini söylediler. İşte sır iki ölüme dair tüm yaşananlar...