"ELLERİNDE BAVUL VARDI"

Görgü tanıdığı olarak yayına katılan Dursun ve Bülent Bey'in açıklamaları da oldukça dikkat çekiydi. Yağmur kod adlı Erdoğan Yıldız ile ilgili konuşan Bülent Bey, "Ben şahsı daha önce işletmemizin etrafında görmüştüm. İşletmemizin bulunduğu alana çadır kurmuştu. Kaldırmasını istedim beni ölümle tehdit etti. Bu kişiyi yanında 2 kişi ile birlikte yağmurlu bir günde ellerinde ağır bir bavul taşırken gördüm. Ben ellerindeki bavulun içinde ceset olduğunu düşüyorum. O günden sonra bu şahsı bir daha görmedim. " dedi.