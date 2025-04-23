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Aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme! Bir kişi daha odada ölü bulundu! Görgü tanığından şoke eden sözler: Bavul taşıdıklarını gördüm

Esra Erol'da aranan Fatih Aydın'ın geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunmuştu. Esra Erol, genç adamın vefatının sebebini araştırırken dikkat çeken bir olay daha yaşandı. Aydın'ın ölümünü aydınlatacak isimlerden biri olan Olcay Barut, otel odasında ölü olarak bulundu. Çevreden gelen ihbar ise olayın bambaşka bir boyuta evrilmesine sebep oldu. İhbarda bulunan kişiler, Erdoğan Yıldız'ın ağır bir bavul taşıdığını gördüklerini söylediler. İşte sır iki ölüme dair tüm yaşananlar...

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takvim.com.tr
Aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme!

21 yaşındaki Fatih Aydın 7 Temmuz 2024 tarihinde babası Mahmut Aydın ile yaşadığı tartışmanın ardından sırra kadem bastı. Ailesi, Fatih'ten haber alamayınca Esra Erol'da programına katıldı.

Aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme! Bir kişi daha odada ölü bulundu! Görgü tanığından şoke eden sözler: Bavul taşıdıklarını gördüm

Fatih Aydın'ın kaybolmasının ardından özellikle annesi ve babasının çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Aydın 9 ay sonra metruk bir binada ölü olarak bulundu. 22 yaşındaki gencin ölümündeki detaylar dikkt çekti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu beklenirken Esra Erol, Fatih Aydın'a ne olduğunu araştırmaya başladı ve ilginç bir detaya daha ulaştı.

Aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme! Bir kişi daha odada ölü bulundu! Görgü tanığından şoke eden sözler: Bavul taşıdıklarını gördüm

ŞÜPHELER O İSMİ İŞARET ETTİ

Fatih Aydın'ın ölümü ile ilgili görgü tanıklarının aktardıkları bilgiler Erdoğan Yıldız isimli bir kişiyi işaret ediyordu. Erdoğan Yıldız'ın yasaklı madde kullandığı ve sattığı iddiaları gündeme geldi. Bir görgü tanığının ifadesine göre ise Fatih'in bedeninin bulunduğu olay yerinde Erdoğan Yıldız'ın şortu vardı. İddiaların odağındaki kişinin Küçükçekmece sahilde gezindiği ve 'Yağmur' ismini kullandığı ortaya çıktı.

Aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme! Bir kişi daha odada ölü bulundu! Görgü tanığından şoke eden sözler: Bavul taşıdıklarını gördüm

OTEL ODASINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Esra Erol'un ekibinden Caner Toygar, Erdoğan Yıldız'ı bulmak için araştırmaya koyuldu ve bu kişinin yerine Olcay Barut'un bilebileceği bilgisini aldıklarını açıkladı. İhbarın ardından Olcay Barut'un peşine düşen Esra Erol'un ekibi kendisini bir otel odasında ölü olarak bulduklarını açıkladılar.

Aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme! Bir kişi daha odada ölü bulundu! Görgü tanığından şoke eden sözler: Bavul taşıdıklarını gördüm

4 KEZ ARADI

Günler sonra Fatih Aydın'ı annesi Rabia yayına katıldı. 8 Temmuz'da annesini 4 kez arayan oğlu Aydın'ın telefonlarına dönmeyen anne, "Bu planlı bir ölüm gibi geliyor. Keşke ben o telefonu ben açsaydım. Bu bana bir oyun gibi geldi. Benim çocuğum kağıt toplayacak bir çocuk değil" dedi.

Aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme!

"ELLERİNDE BAVUL VARDI"

Görgü tanıdığı olarak yayına katılan Dursun ve Bülent Bey'in açıklamaları da oldukça dikkat çekiydi. Yağmur kod adlı Erdoğan Yıldız ile ilgili konuşan Bülent Bey, "Ben şahsı daha önce işletmemizin etrafında görmüştüm. İşletmemizin bulunduğu alana çadır kurmuştu. Kaldırmasını istedim beni ölümle tehdit etti. Bu kişiyi yanında 2 kişi ile birlikte yağmurlu bir günde ellerinde ağır bir bavul taşırken gördüm. Ben ellerindeki bavulun içinde ceset olduğunu düşüyorum. O günden sonra bu şahsı bir daha görmedim. " dedi.

Aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme! Bir kişi daha odada ölü bulundu! Görgü tanığından şoke eden sözler: Bavul taşıdıklarını gördüm

Bülent Bey'in işletmesinin bulunduğu yerin Fatih Aydın'ın cansız bedeninin bulunduğu metruk binaya oldukça yakın olduğu öğrenildi.

Esra Erolda aranıyordu! Küçükçekmecede bulunan çürümüş ceset Fatih Aydına mı ait? Anne Rabia adli tıpa örnek verecek
Esra Erol'da aranıyordu! Küçükçekmece'de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın'a mı ait? Anne Rabia adli tıpa örnek verecek

Aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme! Bir kişi daha odada ölü bulundu! Görgü tanığından şoke eden sözler: Bavul taşıdıklarını gördüm

Dursun Bey ise; "Burada çöp toplayan kişi Uğur isimli kişiydi. Fatih Aydın burada çöp toplamıyordu. Çöpleri ayrıştırıyordu. Fatih burada 10 gün kadar çalıştı. Günlük 200 TL alıyordu. " dedi.

Aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme! Bir kişi daha odada ölü bulundu! Görgü tanığından şoke eden sözler: Bavul taşıdıklarını gördüm

ANNE VE BABANIN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Esra Erol, Rabia Hanım'ın umursamaz tavırlarına da dikkat çekti. Erol, anne ve babanın Fatih'in evden ayrıldığı gün aramamasını garip bulduğunu belirtti.

Esra Erolda programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydından acı haber geldi
Esra Erol'da programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydın'dan acı haber geldi

Aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme! Bir kişi daha odada ölü bulundu! Görgü tanığından şoke eden sözler: Bavul taşıdıklarını gördüm

NEDEN ANNEYİ SORUMLU TUTUYORLAR?

Fatih Aydın'ın akrabalarının sır ölümde anne Rabia'yı suçladığını söyleyen Erol, genç kadına "Fatih'in başına ne geldiyse annesi sorumludur" diyorlar. Neden seni sorumlu görüyorlar" şeklinde bir soru yöneltti.

Aylardır aranan Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme!

ESRA EROL İKİ İHTİMALE DİKKAT ÇEKTİ
Anne Rabia bu soruya, "Ben bunu kabul etmiyorum. Cenazeye gelme dediler. Ben uzaktan da olsa görmek istiyorum." dedi. Erol, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen sonucun kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, "Oradan gelecek sonuç ölüm nedenini gösterecek. İki ihtimal var. Ya yüksek toz uyuşturucu ya da darp. " ifadelerini kullandı. Mahmut Bey'in erkek kardeşinin dedikleri de oldukça ilginçti. Mahmut Bey'in erkek kardeşi 7 Temmuz gecesi Fatih'e bir telefon geldiğini ve hesaplaşmak üzere evden çıktığını iddia etti. Anne Rabia bu iddiaları reddetti.