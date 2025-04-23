Balıkesir'de kan donduran olay! Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı! Hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi
Balıkesir'de eve gelen polise 'Annem Uyuyor' demesine rağmen yapılan kontrolde annesin hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı şüpheli ölüm olayı aydınlandı. 2 hafta önce hayatını kaybettiği düşünülen Ayten M.'nin yapılan otopsisinde normal ölüm dolayısı ile hayatını kaybettiği anlaşıldı. Annesinin cesediyle evde 2 hafta yaşayan Ş.M. ile ilgili ortaya çıkanlar ise herkesi şaşırttı.
Balıkesir'de meydana gelen olay herkesin tüylerini diken diken etti. Önceki gün Karesi ilçesinde haftalardır görülmeyen Ayten M.'nin (75) durumu polise bildirildi.
Eve gelen polis ekipleri oğlu Ş.M.'den (36)
'Annem uyuyor' cevabını aldı. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşanan şüpheli ölüm olayında kadının oğlu Ş.M. gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin olay yeri incelemesi yapması için odalara girmesi üzerine evin adeta bir çöplüğü andırması sonucu belediye ekiplerinden destek istenildi. Öte yandan, evde yapılan temizleme çalışması sonucu yarım dolu alkol şişesinin yanında bulunan 'Ruhun Deşifresi' isimli kitap dikkat çekmişti.
CİNAYET İZİNE RASTLANILMADI
Yaşanan olayları detaylı olarak inceleyen polis ekipleri Ş.M.yi gözaltına aldı. Merhum kadının dün yapılan otopsisinde normal şekilde hayatını kaybettiği herhangi bir cinayet izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Gözaltında bulunan Ş.M. için salıverme kararı çıkmıştı ki, yapılan kontrolde eski tarihe ait uyuşturucu kullanma suçu dolayısı ile aranması olduğu anlaşıldı. Dün adli makamlara sevk edilen Ş.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SIR PERDESİ ARALANDI
Yaşanan ölüm olayı ile birlikte sır perdesi de aralandı. Hayatını kaybeden Ayten M. ve ailesinin bundan 7-8 yıl kadar önce
Balıkesir'in turistik bölgelerinden biri olan Kazdağı eteklerinde bir evleri olduğu ve ailesi ile burada yaşadıkları öğrenildi. Ailenin babasının 4 yıl önce ani rahatsızlık dolayısı ile hayatını kaybetmesinin ardından aile Balıkesir il merkezine yerleşti. Ailenin tek oğlu Ş.M. ise araç alım satımı yapan bir galeri açarak ticaret ile uğraştı. Aynı zamanda Edremit ilçesinde de bir pet-shop açan aile, bu şekilde hayatlarını sürdürdü.
Şüpheli Ş.M.'nin daha sonra uyuşturucu batağına sürüklendiği işyerlerini kapattığı öğrenilirken, olayın yaşandığı günde de polise cevap olarak
'Annem uyuyor' demesinin temelinde yaşanan psiklolojik sorunlar dolayısı ile uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi.