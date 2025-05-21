Oyuncu adaylarına sahte ajans tuzağı! Önce para istediler sonra icraya verdiler! Onlarca şikayet var

SENET İMZALATTILAR

Başından geçenleri anlatan mağdur, "Bize eğitim vereceklerini söylediler. Her gün öğle saatlerinde kızımı buradan alacaklarını ve eğitim yerine götüreceklerini söyleyerek senete imza attırdılar. Bin lirasını nakit istediler verdim. Para zamanı geldiği zaman beni hep tehdit ettiler. Parayı vereceksin. Senet üzerinden sana icra açtırırız dediler." şeklinde konuştu.