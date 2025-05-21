Oyuncu adaylarına sahte ajans tuzağı! Önce para istediler sonra icraya verdiler! Onlarca şikayet var
Hayali oyunculuk olan kişileri hedef alan bir çete, ağına onlarca kişiyi düşürdü. Oyunculuk eğitimi vermeyi vaat eden çete, bu kişilere senet imzalatarak vermedikleri eğitimin parasını ödemeye zorladı.
takvim.com.tr
Dizi, sinema ve reklam oyunculuğu hayali kuran kişiler, sahte kast ajanslarının tuzağına düşerek dolandırılıyorlar.
LÜKS OTELLERİ TERCİH ETTİLER
Hayali oyunculuk olan kişileri hedef alan çete, oyunculuk eğitimi vermeyi vaat ederek ağına onlarca kişiyi düşürdü. Görüşme yeri olarak lüks otelleri tercih eden ajans, bu eğitim için ücret talebinde bulundu.
7600 TL olan bu eğitim ücretini almak için kişilere senet imzalatan ajans, söz konusu eğitimi vermedi. Ajansın mağdurları icra açmakla da tehdit ettiği öğrenildi.
SENET İMZALATTILAR
Başından geçenleri anlatan mağdur,
"Bize eğitim vereceklerini söylediler. Her gün öğle saatlerinde kızımı buradan alacaklarını ve eğitim yerine götüreceklerini söyleyerek senete imza attırdılar. Bin lirasını nakit istediler verdim. Para zamanı geldiği zaman beni hep tehdit ettiler. Parayı vereceksin. Senet üzerinden sana icra açtırırız dediler." şeklinde konuştu.
Başka bir mağdur ise kasım ayında evine icra geldiğini ifade etti.