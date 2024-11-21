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Son dakika: Avrasya Tünel'inde yangın! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı! Sürücüller dikkat

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Yangın nedeniyle tünelin Anadolu yönündeki geçişler geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 18:15 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 18:31
Son dakika: Avrasya Tünel’inde yangın! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı! Sürücüller dikkat

Avrasya Tüneli'nde çıkan araç yangını, İstanbul genelinde yağışın etkisiyle zaten yoğun olan trafiği daha da zorlaştırdı. Anadolu Yakası'na geçiş yapmak isteyen sürücüler alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı. Tünelin açılması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika: Avrasya Tünel’inde yangın! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı! Sürücüller dikkat

🚨 Avrasya Tüneli'nde Araç Yangını! Anadolu Yönü Trafiğe Kapatıldı

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Yangının etkisiyle tünelin Anadolu yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Son dakika: Avrasya Tünel’inde yangın! Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı! Sürücüller dikkat

🔥 YANGININ DETAYLARI

Yangının sebebi henüz belirlenemezken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi. Yağış nedeniyle zaten zor ilerleyen trafik, bu olayla birlikte daha da yoğunlaştı.

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