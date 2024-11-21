Avrasya Tüneli'nde çıkan araç yangını, İstanbul genelinde yağışın etkisiyle zaten yoğun olan trafiği daha da zorlaştırdı. Anadolu Yakası'na geçiş yapmak isteyen sürücüler alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı. Tünelin açılması için çalışmalar sürüyor.

🚨 Avrasya Tüneli'nde Araç Yangını! Anadolu Yönü Trafiğe Kapatıldı İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Yangının etkisiyle tünelin Anadolu yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı.