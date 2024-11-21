Üsküdar’da facia: Hafriyat kamyonunun ezdiği yaşlı kadın hayatını kaybetti

O sırada trafik ışıklarında duran Hafriyat kamyonu birden hareket ederek yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hanife Güler kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Güler'i kamyonun altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.