SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Üsküdar'da facia: Hafriyat kamyonunun ezdiği yaşlı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Üsküdar'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 81 yaşındaki Hanife Güler'e hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan Hanife Güler hayatını kaybederken kaza anı kameraya yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:47
Üsküdar’da facia: Hafriyat kamyonunun ezdiği yaşlı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Üsküdar'da yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonu çarpan 81 yaşındaki Hanife Güler hayatını kaybetti.

Üsküdar’da facia: Hafriyat kamyonunun ezdiği yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, saat 12.30 sıralarında Salacak Mahallesi, Doğancılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hanife Güler (81) parktan çıkarak yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Üsküdar’da facia: Hafriyat kamyonunun ezdiği yaşlı kadın hayatını kaybetti

O sırada trafik ışıklarında duran Hafriyat kamyonu birden hareket ederek yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hanife Güler kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Güler'i kamyonun altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SON DAKİKA