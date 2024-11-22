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Kahramanmaraş'ta otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı var!

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yaklaşık 30 metreden dere yatağına yuvarlandı.Otomobilin sürücüsü Osman Gönenç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 14:29 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 14:29
Kahramanmaraş’ta otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı var!

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yaklaşık 30 metreden dere yatağına yuvarlandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı var!

Kaza, saat 11.00 sıralarında Andırın-Kadirli yolu Harboğazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı var!

Osman Gönenç'in kontrolünü yitirdiği 61 KN 040 plakalı otomobil, yaklaşık 30 metreden dere yatağına yuvarlandı.

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