Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 18:31

Avrasya Tüneli'nde çıkan araç yangını, İstanbul genelinde yağışın etkisiyle zaten yoğun olan trafiği daha da zorlaştırdı. Anadolu Yakası'na geçiş yapmak isteyen sürücüler alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı. Tünelin açılması için çalışmalar sürüyor.

🚨 Avrasya Tüneli'nde Araç Yangını! Anadolu Yönü Trafiğe Kapatıldı

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Yangının etkisiyle tünelin Anadolu yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı.

🔥 YANGININ DETAYLARI

Yangının sebebi henüz belirlenemezken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi. Yağış nedeniyle zaten zor ilerleyen trafik, bu olayla birlikte daha da yoğunlaştı.

⚠️ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahları yoğunlukla karşılaşabilir.

AVVRASYA TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yetkililer, tünelin güvenli hale getirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Tünelin ne zaman açılacağına dair net bir bilgi verilmezken, güncel durum için sürücülerin resmi duyuruları takip etmesi önemle vurgulandı.

İşte Avrasya Tüneli'nden görüntü...

SON DAKİKA TRAFİK DURUMU

🚗 Anadolu Yakası'nda Yoğunluk

D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal istikametinde trafik her iki yönde ağır seyrediyor.

Kadıköy-Kartal istikametinde trafik her iki yönde ağır seyrediyor. Pendik ve Tuzla'nın bazı bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu Üsküdar-Ümraniye kesiminde ve TEM Otoyolu Ataşehir-Sancaktepe arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

🌉 Köprü Geçişlerinde Durum

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası'na geçişte yoğunluk Uzunçayır'da başlıyor.

Avrupa Yakası'na geçişte yoğunluk Uzunçayır'da başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Ataşehir arasında iki yönde de trafik durma noktasında.

🚦 Avrupa Yakası'nda Yoğunluk