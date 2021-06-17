30 gün çalışarak 100.000 TL kazandırıyor! Paranın dibine vurdu! Bir tanesinden 10 kilo çıkıyor! 1-2 ufak bakım yeterli oluyor

30 gün çalışarak 100.000 TL kazanma şansı vatandaşların oldukça ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda Çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla deneme üretimleri yapılan, Doğu Karedeniz'de 'mavi yemiş' olarak bilinen yaban mersini olumlu sonuç verdi. Yaban mersini kısa boylu bir çalı bitkisidir. İngilizce kökenli blueberry ve bilberry meyveleri, birbiri yerine kullanılabilen terimler olsa da blueberry Kuzey Amerika'ya özgüdür ve Türkiye'de yetişen yaban mersini değildir. Nemli, sıcaklığı yüksek ve dağlık ormanlarda yetişen bu meyve, orta düzeyde gölgeli ortamlarda daha hızlı büyüme eğilimindedir.

17.06.2021 08:37 - Son Güncelleme: 17.06.2021 08:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





