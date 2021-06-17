Şelaleye daldı ama hiç ummadığı bir şey oldu! Öyle bir şey buldu ki...

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü! Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları her gün anlatıyor. Ancak bu onlardan daha farklı...

17.06.2021 06:25 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





