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Şelaleye daldı ama hiç ummadığı bir şey oldu! Öyle bir şey buldu ki...

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü! Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları her gün anlatıyor. Ancak bu onlardan daha farklı...

17.06.2021 06:25 - Son Güncelleme:
Şelaleye daldı ama hiç ummadığı bir şey oldu! Öyle bir şey buldu ki...

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şelaleye daldı ama hiç ummadığı bir şey oldu! Öyle bir şey buldu ki...

Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

Şelaleye daldı ama hiç ummadığı bir şey oldu! Öyle bir şey buldu ki...

Olayın yaşandığı şelale ise bu...

Şelaleye daldı ama hiç ummadığı bir şey oldu! Öyle bir şey buldu ki...

Ve dalgıç şelaleye dalıveriyor! Ama onu çok ilginç bir şey bekliyor...

Şelaleye daldı ama hiç ummadığı bir şey oldu! Öyle bir şey buldu ki...

Kullandığı dedektörle gözleriyle göremediği metalleri bir bir fark ediyor.