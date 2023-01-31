Meteoroloji 61 il için kırmızı alarm verdi! Yarın değil bu gece! Lapa lapa kar yağacak, camınızı pencerenizi kapatın!

Kar yağışı bir çok ili etkisi altına almaya başladı. Bugün İstanbul'da da hafif karla karışık yağmur yağdı. Ancak kar henüz megakentte tutunamadı. Doğuda pek çok köy şimdiden beyaza bürünürken henüz şiddetli kar yağışı görülmeyen illerde yaşayan vatandaşlar yoğun kar yağışının ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Meteoroloji 61 il için kırmızı alarm verdi! Yarın değil bu gece! 30, 31 Ocak'ta aman dikkat! Lapa lapa kar yağacak, camınızı pencerenizi kapatın! İşte detaylar...