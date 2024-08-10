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Arnavutköy'de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti | Dehşet anlarını mahalle sakinleri anlattı

Arnavutköy'de Harun G, isimli katil boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla katletti. Kan donduran cinayet sonrası eşinin başında silahla bekleyen canavar koca Harun G polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Harun G'nin eşini silahla vurduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Öte yandan kan donduran olayı mahalle sakinleri anlattı.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 16:03 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 17:56
Arnavutköy’de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti | Dehşet anlarını mahalle sakinleri anlattı 1

Arnavutköy'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldürdü.

Arnavutköy’de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti | Dehşet anlarını mahalle sakinleri anlattı 2

Serpil G. (35) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Harun G. (40) arasında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta tartışma çıktı.

Arnavutköy’de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti | Dehşet anlarını mahalle sakinleri anlattı 3
Arnavutköy'deki kadın cinayeti kamerada! Karısını böyle öldürdü!

Tartışma sırasında Harun G, eşi Serpil G'yi silahla vurdu.

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