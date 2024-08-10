İstanbul'da alarm! Baraj doluluk oranları korkuttu... Alibeyköy, Sazlıdere, Ömerli...

İsranbul'da baraj doluluk oranları alarm veriyor. Yağışsız geçen günlerin ardından barajlarda ki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle doluluk oranları yüzde 54.52'ye indi. İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranları...
İstanbul'a aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın artması, yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor.
BARAJ DOLULUK ORANI KORKUTTU
İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 54.52 olarak ölçüldü.
ALİBEYKÖY BARAJINDAKİ SU SEVİYESİ YÜZDE 21.79 DÜŞTÜ
İstanbul'a su sağlayan önemli barajlarından Alibeyköy barajında kuraklıktan nasibini aldı. Kış aylarında yüzde 80'e kadar dolan Alibeyköy barajında bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 21.79'a geriledi.
Baraj gölünde daha önceden suyla dolu alanlar tamamen kurudu. Sertleşen toprakta artık araçlarla rahatlıkla ilerlenebiliyor. Ancak baraj gölündeki doluluk oranı bir yıl öncesine oranla yine de yüksek görülüyor. Bir yıl önce barajdaki doluluk oranı yüzde 12.01'e kadar gerilemişti.