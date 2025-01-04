Ferdi Tayfur neden Adana’da defnedilmedi! İşte vasiyeti!

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 13:46

Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi dün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanına geldi. Usta sanatçının cenazesine ilişkin detaylar belli oldu. 4 Ocak Cumartesi günü AKM'de cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"VASİYETİ ANNESİNİN YANINA GÖMÜLMEKTİ"

Merhum sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı ise "Ferdi Tayfur neden Adana'da defnedilmiyor?" sorusuna şöyle açıklık getirdi:

"Dayımı kaybetmenin büyük acısını yaşıyoruz. Bir ay önce Ferdi dayım kız kardeşini kaybetti. Şimdi de kendisi aramızdan ayırdı. En son yılbaşında telefonda konuştum. Cennet evim dediği Marmaris'teki evinde bizimle birlikte yılbaşına girmek istiyordu. Yılbaşında hastaneden çıkar diye düşünüyorduk ama kan değerleri beklenmedik şekilde düşünce hastaneden çıkamadı. O çok güçlü bir insandı. Annem, Nilüfer ablam ve ben onu son anına kadar hiç yalnız bırakmadık. Ölümü hepimizi çok sarstı.Adana'ya neden defnedilmiyor diye soranlar oluyor. Şunu belirtmek isterim, dayımın vasiyeti annesinin yanına gömülmekti. Biz de Yeniköy Mezarlığı'nda anneannemin yanına defnedeceğiz"