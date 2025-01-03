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Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'den skandal hareket! Gözaltına alındı

Ferdi Tayfur hayranlığı ile bilinen Talha Siraç Ünlü'nün sosyal medya hesabınd dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Kısa sürede gündem olan görüntülere ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda bugün video içeriğindeki T.S.Ü. isimli şahıs ikamet adresinde yakalanmıştır" denildi.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 12:39 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 12:54
Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü’den skandal hareket! Gözaltına alındı

Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a hayranlığı ile bilinen Talha Siraç Ünlü'nün ortaya çıkan sosyal medya görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü’den skandal hareket! Gözaltına alındı
Kur'an-ı Kerim'in üstüne basıp hakaret etti! Gözaltına alındı!

Ünlü'nün görüntülerde Kuran-ı Kerim'in üstüne bastığı ve oturduğu görüldü.

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü’den skandal hareket! Gözaltına alındı

MONTAJ DEDİ

İnfial yaratan görüntülerin ardından Instagram hesabından açıklamada bulunan Ünlü "Hakkımda yapılan video montajlarına inanmayınız hepsi sahtedir" dedi.

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü’den skandal hareket! Gözaltına alındı

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Konuyla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü’den skandal hareket! Gözaltına alındı

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Yapılan açıklamada Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.01.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında 'Ferdi Tayfur hayranı olan T.S.Ü. Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı' şeklinde ifadelerin yer aldığı paylaşımların yapıldığı görülmüştür.

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü’den skandal hareket! Gözaltına alındı

"İKAMETİNDE YAKALANMIŞTIR"
Emniyet Müdürlüğümüz birimlerimizce yapılan çalışmalarda bugün (03.01.2025) video içeriğindeki T.S.Ü. isimli şahıs ikamet adresinde yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"