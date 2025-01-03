Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur 'a hayranlığı ile bilinen Talha Siraç Ünlü 'nün ortaya çıkan sosyal medya görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

İnfial yaratan görüntülerin ardından Instagram hesabından açıklamada bulunan Ünlü "Hakkımda yapılan video montajlarına inanmayınız hepsi sahtedir" dedi.

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Yapılan açıklamada Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.01.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında 'Ferdi Tayfur hayranı olan T.S.Ü. Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı' şeklinde ifadelerin yer aldığı paylaşımların yapıldığı görülmüştür.