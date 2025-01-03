Zembilli’nin Fidan’ı Damlasu İkizoğlu kötkütük aşık! Romantik pozları ortalığı salladı! Meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş...

Bu akşam atv'de ekrana gelecek olan Zembilli'de Fidan karakterini canlandıran Damlasu İkizoğlu'nuhn hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Damlasu İkizoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? 1998 yılının Temmuz ayında dünyaya gelen Damlasu İkizoğlu, Antalya doğumlu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezun olan İkizoğlu, ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Kamera önü oyunculuk ve Temel Oyunculuk eğitimi ile BiTiyatro Atölyesi Oyunculuk Eğitimi ve Cihangir Atölyesi Sahnesi Oyunculuk eğitimlerini tamamladı.

Günümüze kadar bir çok tiyatro oyununda başarı ile sahne alan İkizoğlu, Kardeşlerin dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle tanındı.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu hakkında en çok "Damla İkizoğlu'nun sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.