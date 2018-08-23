AP: Türk turizmi geri döndü

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Türk turizminin yeniden doğuşunu özel haberiyle dünyaya duyurdu
İstanbul ve Kapadokya'dan çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis eden AP'nin haber başlığı, 'Tatsız 2016'dan sonra Türk turizmi geri dönüyor' oldu.
Kalabalık turist kafilelerinin akın akın Türkiye'ye geldiğini bildiren ajans, değişimin çokça kanıtı olduğunu aktarıyor.
Bir İngiliz acentanın Çanakkale Boğazı'ndaki yüzme yarışı için 200 turisti Türkiye getirdiğini belirten AP'ye göre, çok sayıda yüzücü de sırada bekliyor.
Ajans, yabancı turist akınının yanı sıra Kurban Bayramı'nda milyonlarca Türkün de tatile çıktığını hatırlatıyor.