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AP: Türk turizmi geri döndü

23 Ağustos 2018 Perşembe, 21:59:52 Güncelleme: 22:03:29
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AP: Türk turizmi geri döndü

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Türk turizminin yeniden doğuşunu özel haberiyle dünyaya duyurdu

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AP: Türk turizmi geri döndü

İstanbul ve Kapadokya'dan çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis eden AP'nin haber başlığı, 'Tatsız 2016'dan sonra Türk turizmi geri dönüyor' oldu.

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AP: Türk turizmi geri döndü

Kalabalık turist kafilelerinin akın akın Türkiye'ye geldiğini bildiren ajans, değişimin çokça kanıtı olduğunu aktarıyor.

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AP: Türk turizmi geri döndü

Bir İngiliz acentanın Çanakkale Boğazı'ndaki yüzme yarışı için 200 turisti Türkiye getirdiğini belirten AP'ye göre, çok sayıda yüzücü de sırada bekliyor.

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AP: Türk turizmi geri döndü

Ajans, yabancı turist akınının yanı sıra Kurban Bayramı'nda milyonlarca Türkün de tatile çıktığını hatırlatıyor.

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