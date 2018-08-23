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Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu neye iyi gelir?

23 Ağustos 2018 Perşembe, 21:21:50 Güncelleme: 21:23:58
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Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu neye iyi gelir?

Baklagiller familyasından keçiboynuzunun, içerdiği çözünmez posa, polifenoller ve taninler ile sağlığa olumlu etkileri bulunuyor.

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Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu neye iyi gelir?

Özellikle de antioksidan özelliğiyle de kalp-damar sağlığına oldukça önemli yararlar sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, bu mucizevi bitki hakkında önemli bilgiler paylaştı.

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Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu neye iyi gelir?

Potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir minerallerinden zengin olan keçiboynuzunun, toplam posa miktarı da yüksek oranlarda seyrediyor.

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Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu neye iyi gelir?

Çözünür ve çözünmez posa içeriği dışında iyi bir kalsiyum kaynağı da olan keçiboynuzunun özellikle kadınlar ve çocuklar tarafından tüketilmesi daha da önem taşıyor.

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Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu neye iyi gelir?

Kadınlarda ilerleyen yaşlarda kemiklerden kalsiyum çekilimi olduğu için osteoporoza karşı önlem alınmasını sağlayan keçiboynuzu, çocukların kemik gelişiminde de kalsiyum depolarını doldurmaya yarıyor.

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