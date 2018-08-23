İflas edecekti zengin oldu!

Tayvan'da iflasın eşiğinde olan sokak satıcısının aklına bir gün ilginç bir fikir geldi.
Bir günlüğüne garson olarak model kiralayıp iş yerinde çalıştıran satıcı deyim yerindeyse köşeyi döndü.
Little Peach yani 'Küçük Şeftali' lakaplı manken dükkanda çalışmaya başlar başlamaz müşteriler kuyruğa girdi.
Tayvan'daki Beitun Bölgesi'nde bulunan yemek standı atıştırmalık kırmızı et çeşitleriyle tanınıyor.
Küçük Şeftali'den yiyecek almak için sıraya giren Tayvanlı müşteriler uzun kuyruklara rağmen oldukça sabırlı görünüyorlar ve gülümsüyorlar.