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İflas edecekti zengin oldu!

23 Ağustos 2018 Perşembe, 22:41:19 Güncelleme: 22:43:47
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İflas edecekti zengin oldu!

Tayvan'da iflasın eşiğinde olan sokak satıcısının aklına bir gün ilginç bir fikir geldi.

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İflas edecekti zengin oldu!

Bir günlüğüne garson olarak model kiralayıp iş yerinde çalıştıran satıcı deyim yerindeyse köşeyi döndü.

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İflas edecekti zengin oldu!

Little Peach yani 'Küçük Şeftali' lakaplı manken dükkanda çalışmaya başlar başlamaz müşteriler kuyruğa girdi.

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İflas edecekti zengin oldu!

Tayvan'daki Beitun Bölgesi'nde bulunan yemek standı atıştırmalık kırmızı et çeşitleriyle tanınıyor.

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İflas edecekti zengin oldu!

Küçük Şeftali'den yiyecek almak için sıraya giren Tayvanlı müşteriler uzun kuyruklara rağmen oldukça sabırlı görünüyorlar ve gülümsüyorlar.

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