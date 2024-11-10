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Ankara'da 'Yenidoğan' skandal! Savcılığa suç duyurusu: Hastanede ihmaller zinciri iddiası

Türkiye'de büyük bir infiale neden olan Yenidoğan çetesi skandalı ile ilgili bir şikayet de Ankara'dan geldi. Özel hastanede ikiz bebeklerinin doktor kararı üzerine 32 haftalık erken doğumla dünyaya geldiğini önce erkek olan bebeğini fıtık olduğu gerekçesiyle söz konusu özel hastane tarafından ameliyat edilmek istendiği, devlet hastanesindeki muayenesinde ise ameliyatlık bir durum olmadığını öğrendiklerini kaydetti.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:06 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:07
Ankara’da ’Yenidoğan’ skandal! Savcılığa suç duyurusu: Hastanede ihmaller zinciri iddiası

Tüm Türkiye'yi sarsan bebeklerin ölümüne neden olan ve onlar üzerinden para kazanan 'Yenidoğan Çetesi' operasyonu sonrasında adı geçen hastaneler kapatılırken 47 sanık hakkında dava açıldı.

Ankara’da ’Yenidoğan’ skandal! Savcılığa suç duyurusu: Hastanede ihmaller zinciri iddiası

Bir vaka da bu kez Ankara'dan geldi. Adnan S.'nin, eski eşinin ikiz bebeklerine hamile olduğu süreçte özel bir hastanede 6 ay süre boyunca kontrolleri Prof. Dr. A.B. tarafından yapıldı.

Ankara’da ’Yenidoğan’ skandal! Savcılığa suç duyurusu: Hastanede ihmaller zinciri iddiası

Ardından iddiaya göre A.B. eşinin özel sağlık sigortasına bakamayacağı gerekçesiyle randevu vermedi. Bu kez Doktor A.B.'nin özel muayenehanesine giden Adnan S. ve eşi kontrollerini yaptırdıktan sonra doğumun yaptırılabileceği cevabını aldı. Bebekler 32 haftalık erken doğumla A.B. dışında bir kadın doğum uzmanı tarafından dünyaya getirilirken aileye ikiz bebeklerin hastanenin yeni doğan bebek servisine alınarak tedaviye başlandığı söylendi.

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