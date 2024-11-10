Ankara’da ’Yenidoğan’ skandal! Savcılığa suç duyurusu: Hastanede ihmaller zinciri iddiası

Tüm Türkiye'yi sarsan bebeklerin ölümüne neden olan ve onlar üzerinden para kazanan 'Yenidoğan Çetesi' operasyonu sonrasında adı geçen hastaneler kapatılırken 47 sanık hakkında dava açıldı.

Bir vaka da bu kez Ankara'dan geldi. Adnan S.'nin, eski eşinin ikiz bebeklerine hamile olduğu süreçte özel bir hastanede 6 ay süre boyunca kontrolleri Prof. Dr. A.B. tarafından yapıldı.