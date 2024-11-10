1 KİLOSU 16 GRAM ALTINLA EŞ DEĞER! O ilimizde hasadı başladı! Her sabah...

Safran, dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak biliniyor. 1 kilosu yaklaşık 16 gram altın değerinde olan bu kıymetli bitkinin hasadı, zorlu süreçleri ve yüksek değeri nedeniyle dikkat çekiyor.
Feke'de üretilen safranın 1 gramı, piyasada genellikle 350 TL ile 500 TL arasında alıcı buluyor. Bu da safranı sadece gastronomi dünyasında değil ekonomik alanda da önemli kılıyor.
Sağlığa Faydalarıyla da Dikkat Çekiyor
Sadece lezzet ve aroma katmakla kalmayan safran, aynı zamanda sağlığa birçok fayda sunuyor.