1 KİLOSU 16 GRAM ALTINLA EŞ DEĞER! O ilimizde hasadı başladı! Her sabah...

Safran, dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak biliniyor. 1 kilosu yaklaşık 16 gram altın değerinde olan bu kıymetli bitkinin hasadı, zorlu süreçleri ve yüksek değeri nedeniyle dikkat çekiyor.

Feke'de üretilen safranın 1 gramı, piyasada genellikle 350 TL ile 500 TL arasında alıcı buluyor. Bu da safranı sadece gastronomi dünyasında değil ekonomik alanda da önemli kılıyor.