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1 KİLOSU 16 GRAM ALTINLA EŞ DEĞER! O ilimizde hasadı başladı! Her sabah...

Adana'nın Feke ilçesinde, gram gram altın değerinde olan safranın hasadı başladı. Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi personelleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakkı Saroğlan'ın katılımıyla gerçekleştirilen hasat, bölge halkının ilgisini çekiyor. Safran bitkisinin gramaj bazında yüksek ekonomik değeri ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri bu değerli bitkiyi Feke tarımında öne çıkarıyor.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 13:55 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 13:55
1 KİLOSU 16 GRAM ALTINLA EŞ DEĞER! O ilimizde hasadı başladı! Her sabah...

Safran, dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak biliniyor. 1 kilosu yaklaşık 16 gram altın değerinde olan bu kıymetli bitkinin hasadı, zorlu süreçleri ve yüksek değeri nedeniyle dikkat çekiyor.

1 KİLOSU 16 GRAM ALTINLA EŞ DEĞER! O ilimizde hasadı başladı! Her sabah...

Feke'de üretilen safranın 1 gramı, piyasada genellikle 350 TL ile 500 TL arasında alıcı buluyor. Bu da safranı sadece gastronomi dünyasında değil ekonomik alanda da önemli kılıyor.

1 KİLOSU 16 GRAM ALTINLA EŞ DEĞER! O ilimizde hasadı başladı! Her sabah...

Sağlığa Faydalarıyla da Dikkat Çekiyor

Sadece lezzet ve aroma katmakla kalmayan safran, aynı zamanda sağlığa birçok fayda sunuyor.

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