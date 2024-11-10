11 Kasım’da Boğa Burcundaki Dolunayın Etkileri: Oğlak, Aslan ve Koç Burcu Olanlar Dikkat

11 Kasım'da Boğa burcunda yaşanacak bu dolunayın etkilerini en iyi şekilde değerlendirebilmek için, her burç kendi alanına odaklanarak hareket etmeli. İkili ilişkilerde kullanılan kelimeler ve yatırımlar konusunda hassas olunması gereken bu dönemde, dolunay enerjisinin getirdiği fırsatları avantaja çevirmek sizin elinizde.

Koç ve Yükselen Koç: Bu dolunay, Koç burcunu finansal konularda temkinli olmaya davet ediyor. Yaptığınız veya yapmayı düşündüğünüz yatırımları gözden geçirmeniz faydalı olabilir. Maddi açıdan risk alırken dikkatli davranmalısınız.