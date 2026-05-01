Yıllarca farklı diyetleri deneyip sonuç alamayan Sophie, kilo vermenin aslında karmaşık değil sürdürülebilir bir süreç olduğunu ortaya koyuyor. İngiltere'de yaşayan Sophie Gillum-Webb, radikal yöntemlere başvurmadan sadece beslenme alışkanlıklarını değiştirerek ve düzenli hareket ederek yaklaşık 40 kilo verdi. Üstelik bu dönüşüm yalnızca fiziksel değil zihinsel bir değişimi de beraberinde getirdi.
DailyMail'de yer alan habere göre Sophie, yıllarca kilo problemiyle mücadele etti. Çocukluk döneminden itibaren yemekle duygusal bağ kurduğunu belirten genç kadın, stresli, mutlu ya da sıkılmış olduğu her an yemek yediğini söylüyor.
Aralıklı oruçtan keto diyetine kadar pek çok yöntemi deneyen Sophie, bu süreçlerin sürdürülebilir olmadığını fark etti. Kısa vadede sonuç verse bile uzun vadede eski alışkanlıklarına geri döndü.
İki çocuk annesi olan Sophie için asıl dönüm noktası hem fiziksel hem de ruhsal olarak tükenmiş hissettiği dönem oldu. Henüz 30'lu yaşlarının başında olmasına rağmen sürekli yorgunluk, eklem ağrıları ve düşük özgüvenle mücadele ediyordu. Bu noktada hızlı çözümler yerine kalıcı bir değişim gerektiğini fark etti.
Sophie'nin hayatını değiştiren yöntem aslında oldukça basitti:
Başlangıçta günlük yaklaşık 2100 kaloriyle ilerleyen Sophie, kilo verdikçe bu miktarı kademeli olarak düşürdü. En önemli fark ise hiçbir yiyeceği tamamen yasaklamamasıydı.
Sophie'ye göre başarının sırrı katı kurallar değil, sürdürülebilir alışkanlıklar:
Bu yaklaşım sayesinde "diyet yapıyormuş" gibi hissetmeden kilo verdi.
Sophie'nin dönüşümü eşi için de ilham kaynağı oldu. Eşi Oliver da aynı yöntemleri uygulayarak ciddi kilo verdi. Çift birlikte toplamda yaklaşık 80 kilodan fazla zayıfladı. Bu süreçte birbirlerine destek olmaları başarıyı hızlandıran en önemli faktörlerden biri oldu.
Kilo verdikten sonra spor hayatına da ağırlık veren Sophie, özellikle ağırlık antrenmanlarına yöneldi. Artık amacı sadece zayıf görünmek değil güçlü ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak.
Yaklaşık 1,5 yıl içinde 40 kilo veren Sophie, bugün özgüvenli bir şekilde hayatına devam ediyor. Plajda rahatça vakit geçirebilen, çocuklarıyla aktif bir yaşam süren Sophie, geçmişteki yaşam tarzına geri dönmek istemediğini açıkça ifade ediyor. Onun hikâyesi kilo vermenin mucizevi yöntemlerden çok doğru alışkanlıklar ve istikrarla mümkün olduğunu gösteriyor.
Bu hikâye bize şunu net şekilde gösteriyor:
Sağlıklı kilo verme süreci, aslında karmaşık değil; doğru stratejiyle herkes için ulaşılabilir.
⚠️ NOT: Bu hikaye kişisel bir başarı örneğidir. Beslenme ve egzersiz düzeninizde yapacağınız köklü değişiklikler öncesinde, sağlığınızı korumak adına mutlaka bir doktor veya uzman diyetisyene danışınız.
