MERKÜR: GÖKYÜZÜNÜN EN HIZLI HABERCİSİ

Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, gökyüzünde çok hızlı hareket ediyor gibi görünür. Bu nedenle Romalılar ona "Mercury"nin adını verdi. Mitolojide Mercury hız, ticaret, yolculuk ve haberleşmeyle ilişkilendiriliyordu. Kanatlı sandaletleriyle bilinen bu tanrının adı, gezegenin kısa yörünge süresiyle oldukça uyumlu bulundu.

Antik Yunan'daki karşılığı Hermes'ti. Bugün bile birçok Batı dilinde gezegenin adı, bu mitolojik figürün Latin kökenli versiyonundan türetilmiş durumda.