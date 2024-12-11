1 tutam serpiştirmek yeterli: Meğer en güçlü magnezyum deposu o besindeymiş! Yaşlanmayı durduruyor

Magnezyum kalp sağlığı, sinir fonksiyonları ve ruh hali düzenlemesi için hayati öneme sahiptir. Bazı insanlar takviye kullanmak zorunda kalabilirken diğerleri günlük ihtiyaçlarını beslenme yoluyla karşılayabilir. Magnezyum açısından zengin yiyecekler arasında yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, tohumlar, baklagiller, tam tahıllar, muz, bitter çikolata ve meyveler bulunur. Uzmanlar bu gıdaların düzenli tüketiminin magnezyum eksikliğini önlemeye ve genel sağlığı desteklemeye yardımcı olduğunu vurguluyor.
Magnezyum Takviyesi Tartışmaları
Magnezyum kalp sağlığını desteklemekten sinir fonksiyonlarını düzenlemeye, sağlıklı bir uyku düzeni sağlamaktan ruh halini iyileştirmeye kadar birçok işlevi olan çok yönlü bir besindir. Bu nedenle son zamanlarda magnezyum takviyelerine olan ilgi oldukça arttı. Ancak uzmanlar besinlerden elde edilen magnezyumun öncelikli olduğunu belirtiyor.
Sağlıklı bir alışkanlık olarak beslenme yoluyla magnezyum ihtiyacınızı karşılamaya çalışın. Eğer magnezyum eksikliği belirtileri devam ederse bir doktora danışarak uygun dozda takviye almayı değerlendirebilirsiniz.
Kalp Sağlığı ve Magnezyum
Magnezyum seviyelerinin optimal olması, hem erkeklerde hem de kadınlarda kalp hastalığı riskini azaltır. Magnezyum kalp ritmini kontrol eden elektriksel aktiviteleri düzenler. Hücrelerdeki kalsiyum ve potasyum seviyelerini dengeler ve bu sayede düzensiz kalp ritimlerini (aritmi) önler.
"Kalp sağlığı üzerinde magnezyumun birçok faydası bulunuyor. Kalp kaslarının kasılmasını düzenler ve kalp ritmini korur" diyen Dr. Sanjeev Chaudhary doğru magnezyum seviyelerinin koroner kalp hastalığı riskini de azalttığını belirtti.
Eksik magnezyum seviyeleri ise düzensiz kalp atışlarına, hatta daha ciddi kardiyovasküler problemlere yol açabilir. Magnezyum, kan damarlarını rahatlatarak kan basıncını düşürür ve kalp üzerindeki stresi azaltır.
Kimler Magnezyum Takviyesi Kullanmalı?
Kardiyoloji Bölümü'nden Dr. Rohit Goel, "Normal diyetle alınan magnezyum seviyelerinin kalp krizlerini ve ani kalp ölümlerini azalttığı görülüyor. Ancak düşük magnezyum seviyesine sahip hastaların diyetle veya takviye yoluyla magnezyum alması gerektiğini öneriyoruz." dedi.
Dr. Chaudhary ise magnezyum orotatın, laksatif etkisi olmadığı için en iyi magnezyum türlerinden biri olduğunu ve bunun ayrıca kalp sağlığını da desteklediğini ekledi.
Kadınlarda Magnezyum Eksikliğinin Tehlikeli Etkileri
Magnezyum eksikliği, kadınlarda özellikle menopoz sonrası artan kalp hastalığı riski, anksiyete, depresyon ve yorgunluk gibi durumlarla ilişkilendirilmiştir.
Yeşil Yapraklı Sebzeler: Serotonin gibi ruh halini etkileyen nörotransmitterleri düzenlemeye yardımcı olur. Salatalar, smoothieler veya sote şeklinde tüketilebilir.
Kuruyemiş ve Tohumlar: Badem, kaju ve kabak çekirdeği magnezyum açısından zengindir. Ara öğünlerde veya yemeklerin üzerine serpiştirilerek tüketilebilir.
Baklagiller: Nohut, mercimek, fasulye gibi baklagiller, stres yönetiminde önemli rol oynar. Çorba, salata veya yemeklere eklenebilir.
Tam Tahıllar: Esmer pirinç, kinoa ve yulaf gibi tam tahıllar, kan şekeri seviyesini dengeler. Kahvaltıda veya ana yemeklerin yanında tercih edilebilir.
Muz: Potasyumun yanı sıra magnezyum kaynağıdır. Ara öğünlerde veya smoothie ile tüketilebilir.
Bitter Çikolata: Antioksidan açısından da zengindir. %70 ve üzeri kakao oranına sahip çikolatalar tercih edilmelidir.
Meyveler: Çilek, yaban mersini gibi meyveler, magnezyumun yanı sıra antioksidan içerir. Smoothie, yoğurt veya salatalarda kullanılabilir.
Diyetinize Magnezyumu Dahil Etmek İçin İpuçları
Magnezyum zengini bir kahvaltıyla başlayın: Yulaf ezmesi, chia tohumu, badem ezmesi ve taze meyveleri bir araya getirerek besleyici bir başlangıç yapabilirsiniz.
Sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin: Kuruyemişler, tohumlar ve bitter çikolatayı el altında bulundurun.
Yemeklerde tam tahıllar kullanın: Esmer pirinç veya kinoa tabanlı yemekler hazırlayın.
Çeşitlilik sağlayın: Günlük magnezyum alımınızı farklı kaynaklardan temin etmeye özen gösterin.
MAGNEZYUM AÇISINDAN ZENGİN OLAN KİNOA NASIL TÜKETİLİR?
Genellikle pirinç veya bulgur ile aynı şekilde pişirilir, çeşitli yemeklerde ve salatalarda kullanılır.
1 bardak kinoayı suda haşlamadan önce kabuğundaki acı tadı yok etmek için uzun süre yıkanması gerektiği unutulmamalıdır.
Kinoa'nın %86 oranında antioksidan kapasitesi olduğu bulundu. Bu da yaşlanmayı ciddi oranda geciktirdiği anlamına geliyor.
Kinoa 15 dakika gibi kısa bir sürede pişebilen bir besindir. Kinoayı pirinç ve bulgurun kullanıldığı her yerde kullanmanız mümkün.