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Akdeniz ve Ege'de tatil yapacaklar dikkat! Deniz kestanesi istila etti

Mersin'de alanında uzman akademisyenlerle birlikte Akdeniz'in turizm bölgesi Kızkalesi ile Narlıkuyu arasında belirlenen 9'ar metrekarelik iki noktada dalış yapan ekipler, uzun zehirli dikenlere sahip istilacı tür deniz kestanelerinin yoğunluğunu araştırmaya başladı. Toplam 18 metre kare alanda yapılan dalışlarda 34 adet dikenli zehirli deniz kestanesi çıkmasının bölge için yüksek olduğu belirtilirken, en son Ege tarafında da görüldüğünün rapor edildiği bildirildi.

15.05.2022 09:53 - Son Güncelleme: 15.05.2022 09:59
Akdeniz ve Ege’de tatil yapacaklar dikkat! Deniz kestanesi istila etti

321 kilometre ile Türkiye'nin Akdeniz'de en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan kentlerden Mersin'de doğal ve yapay resiflerde popülasyon kuran istilacı zehirli uzun dikenli deniz kestanesinin türler arası rekabet ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla proje başlatıldı. Bu çerçevede Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Ayas ile birlikte 6 kişilik ekip turizmin gözbebeği Kızkalesi ile Narlıkuyu arasında bir koyda dalış gerçekleştirdi.

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Akdeniz ve Ege’de tatil yapacaklar dikkat! Deniz kestanesi istila etti

Dalış ekibi 9'ar metrekarelik 2 alanda 3 ile 10 metre derinlikte zehirli uzun iğneleri ile dikkat çeken 34 adet deniz kestanesi topladı. Akdeniz için metre kareye göre yoğun olarak bulunan istilacı deniz kestanelerinin tehlikesini ortaya koyarken, aynı bölgede 2 ay sonra ne kadar üreyeceğinin yapılacak çalışma ile tespit edileceği belirtildi.

Akdeniz ve Ege’de tatil yapacaklar dikkat! Deniz kestanesi istila etti

Öte yandan istilacı türle mücadele de Slow Fish ekipleri tarafında yapılacak çalışma sonrasında insanların tüketimi ile mücadele edilmesinin planlandığı da aktarıldı.

Akdeniz ve Ege’de tatil yapacaklar dikkat! Deniz kestanesi istila etti

"18 METREKARELİK ALANDA 34 TANE DENİZ KESTANESİ TOPLANDI"
Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren proje koordinatörü Prof. Dr. Deniz Ayas," "Uzun dikenli deniz kestanesi popülasyon kurduğu yapay ve doğal resiflerde türler arası rekabet ilişkilerinin belirlenmesi isimli proje. Biz bu Kızıldeniz'den gelen zehirli olan uzun dikenli deniz kestanesinin Akdeniz kıyı ekosistemine etkisi ve özellikle sosyal boyutuyla da turizm üzerinde etkilerinin belirlenmesi amacıyla dalış yapıyoruz.

Akdeniz ve Ege’de tatil yapacaklar dikkat! Deniz kestanesi istila etti

Bu kestane yerleştiği doğal ve yapay resif alanlarında doğal Akdeniz'in kestanesini daha derinlere iterek mekânsal rekabet ilişkisiyle alanlarını işgal etme pozisyonuna geliyor. Bu türün özellikle sahil kesiminde bulunması turizm açısından da önemli bir risk oluşturuyor. Güzel bir koydayız.

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