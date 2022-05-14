Arnavutköy Karaburun Sahilinde şaşırtan görüntü: Denizin rengi değişti
İstanbul'da Karaburun Sahili'nde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Karaburun Sahilinde Deniz suyunun rengi değişti. Denizin rengi bölüm bölüm turuncu ve kızıla dönerken çevredekiler denize boya döküldüğünü sanarak durumu yetkililere bildirdi. İşte görüntüler...
14.05.2022 08:52 - Son Güncelleme: 14.05.2022 09:00
İstanbul Arnavutköy Karaburun Sahili'nde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Karaburun Sahilinde Deniz suyunun rengi değişti.
DENİZİN RENGİ TURUNCUYA DÖNDÜ
Karaburun Sahilinde, deniz suyunun rengi bölüm bölüm turuncu ve kızıla döndü. Çevredekiler denize boya döküldüğünü sanarak durumu yetkililere bildirdi.
Alınan numuneler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi gemisine gönderildi. Değişimin nedeni, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üredikten sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla yaşanan alg patlaması olarak tahmin edilirken kesin neden incelemenin ardından netleşecek.