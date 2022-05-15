Vav TV İzle
Haberler Yaşam İstanbul'da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti

İstanbul'da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti

Beşiktaş Arnavutköy sahilinde yüzeyi istila eden denizanası, tedirginliğe yol açtı. Geçtiğimiz yıl müsilaj tehdidi ile gündeme gelen İstanbul Boğazı'nda, ortaya çıkan bu görüntülerin yanı sıra bir de denize atılan çöpler, görenleri endişelendirdi.

DHA
15.05.2022 11:41 - Son Güncelleme: 15.05.2022 11:49
İstanbul’da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti

Beşiktaş Arnavutköy Sahili, olta balıkçılarının, yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti

Bu önemli uğrak noktasında, son günlerde deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikti. Denizanalarının yanı sıra, deniz yüzeyindeki poşet, kova, tenis topu gibi çöpler dikkat çekti. Balıkçılar oltalarına çok sayıda denizanası ve çöpün takıldığını dile getirdi.

İstanbul’da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti

"ÇÖP KUTULARI SÜS OLSUN DİYE KONULMAMIŞ"
Arnavutköy Sahili'nde balık tutan Fatih Karakuş, "Çok kirliydi, denizanaları sabah dalga ile karşı tarafa doğru gitti. Bayağı kirli ve pis. Oltamıza poşetler takılıyor.

İstanbul’da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti

Yapacak bir şey yok, atıyorlar. Bak şurada 2 tane çöp kutusu koymuşlar. Biz oltamıza takılanı çöp kutusuna atıyoruz. O çöp kutuları orada süs için konulmamış. Bazı kişiler, 'Biz çöp atmazsak belediye işçileri ne yapacak?' diyor ve atıyor" dedi.

İstanbul’da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti

"OLTAMIZA DENİZANASI TAKILIYOR"
Sahilde balık tutan Bülent Vermez, "Denizanaları bizi de etkiliyor, bir de denizde pisliği iyice topluyor. Oltamıza denizanası da çöp de takılıyor.

SON DAKİKA