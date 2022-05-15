İstanbul'da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti
Beşiktaş Arnavutköy sahilinde yüzeyi istila eden denizanası, tedirginliğe yol açtı. Geçtiğimiz yıl müsilaj tehdidi ile gündeme gelen İstanbul Boğazı'nda, ortaya çıkan bu görüntülerin yanı sıra bir de denize atılan çöpler, görenleri endişelendirdi.
15.05.2022 11:41 - Son Güncelleme: 15.05.2022 11:49
Beşiktaş Arnavutköy Sahili, olta balıkçılarının, yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor.
"ÇÖP KUTULARI SÜS OLSUN DİYE KONULMAMIŞ"
Arnavutköy Sahili'nde balık tutan Fatih Karakuş, "Çok kirliydi, denizanaları sabah dalga ile karşı tarafa doğru gitti. Bayağı kirli ve pis. Oltamıza poşetler takılıyor.