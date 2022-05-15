İstanbul’da müsilajdan sonra korkutan görüntü! Arnavutköy sahilini denizanaları istila etti

Yapacak bir şey yok, atıyorlar. Bak şurada 2 tane çöp kutusu koymuşlar. Biz oltamıza takılanı çöp kutusuna atıyoruz. O çöp kutuları orada süs için konulmamış. Bazı kişiler, 'Biz çöp atmazsak belediye işçileri ne yapacak?' diyor ve atıyor" dedi.