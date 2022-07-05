Vav TV İzle
Haberler Yaşam Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor! Turnike sisteminin başındaki kardeşler paketlendi

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor! Turnike sisteminin başındaki kardeşler paketlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün deşifresine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda örgüt içerisinde 'turnike sistemi' olarak adlandırılan düzende sistemin başında bulunan firari kardeşler yakalandı.

05.07.2022 19:41 - Son Güncelleme: 05.07.2022 19:43
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor! Turnike sisteminin başındaki kardeşler paketlendi

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari olarak dört yıldır aranan iki kardeş ile şüphelileri sakladığı belirtilen bir kişi İstanbul'da yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor! Turnike sisteminin başındaki kardeşler paketlendi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında 2018'den beri aranan Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşlerin Başakşehir'de bir hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor! Turnike sisteminin başındaki kardeşler paketlendi

TURNİKE SİSTEMİNİN BAŞINDALAR
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüt elebaşı Oktar'ın silahlı yakın ekibinde ve örgütün "turnike" olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde oldukları iddia edilen,

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor! Turnike sisteminin başındaki kardeşler paketlendi

Haklarında çok sayıda cinsel saldırı şikayeti bulunan iki zanlı ile bu kişileri sakladığı belirtilen Paşa D'yi yakaladı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor! Turnike sisteminin başındaki kardeşler paketlendi

Adreste yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca, dört şarjör, 194 mermi, 10 bin 465 dolar, 310 avro, 4 bin 75 lira ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

SON DAKİKA