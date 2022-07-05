Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor! Turnike sisteminin başındaki kardeşler paketlendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün deşifresine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda örgüt içerisinde 'turnike sistemi' olarak adlandırılan düzende sistemin başında bulunan firari kardeşler yakalandı.
05.07.2022 19:41 - Son Güncelleme: 05.07.2022 19:43
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari olarak dört yıldır aranan iki kardeş ile şüphelileri sakladığı belirtilen bir kişi İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında 2018'den beri aranan Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşlerin Başakşehir'de bir hücre evinde saklandıklarını belirledi.
Haklarında çok sayıda cinsel saldırı şikayeti bulunan iki zanlı ile bu kişileri sakladığı belirtilen Paşa D'yi yakaladı.