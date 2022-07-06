Konya’daki kuyumcu cinayetinde şok detay! Katil Türkiye birincisi çıktı
Konya Seydişehir'de komşu kuyumcuları 60 yaşındaki Yusuf Şahin'i öldüren 27 yaşındaki Osman Yavuz hakkında şoke eden bir detay ortaya çıktı. Katil zanlısı Osman Yavuz meğer 2014 LGS'de Türkiye birinciliğini kazanmış. Üniversite sınavında ise ilçe birincisi olup tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı.
06.07.2022 08:30 - Son Güncelleme: 06.07.2022 08:51
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin (60), komşu kuyumcunun oğlu Osman Ertuğrul Yavuz (27) tarafından dün iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.
Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen katil zanlısı Yavuz'un 2014'te LGS'de (Liseye Giriş Sınavı) tam puan olarak Türkiye birinciliğine ortak olduğu, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.