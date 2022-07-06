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Konya’daki kuyumcu cinayetinde şok detay! Katil Türkiye birincisi çıktı

Konya Seydişehir'de komşu kuyumcuları 60 yaşındaki Yusuf Şahin'i öldüren 27 yaşındaki Osman Yavuz hakkında şoke eden bir detay ortaya çıktı. Katil zanlısı Osman Yavuz meğer 2014 LGS'de Türkiye birinciliğini kazanmış. Üniversite sınavında ise ilçe birincisi olup tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı.

06.07.2022 08:30 - Son Güncelleme: 06.07.2022 08:51
Konya’daki kuyumcu cinayetinde şok detay! Katil Türkiye birincisi çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin (60), komşu kuyumcunun oğlu Osman Ertuğrul Yavuz (27) tarafından dün iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

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Konya’daki kuyumcu cinayetinde şok detay! Katil Türkiye birincisi çıktı

Şahin olay yerinde hayatını kaybederken kaçan zanlı Yavuz ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Konya’daki kuyumcu cinayetinde şok detay! Katil Türkiye birincisi çıktı

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen katil zanlısı Yavuz'un 2014'te LGS'de (Liseye Giriş Sınavı) tam puan olarak Türkiye birinciliğine ortak olduğu, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.

Konya’daki kuyumcu cinayetinde şok detay! Katil Türkiye birincisi çıktı

Yavuz'un üniversiteyi 3'üncü sınıftan terk ettiği belirtildi. Yavuz'un elinde tabanca ile kuyumcuya girmesi ve cinayetin ardından da tabanca ile koşarak kaçmayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya’daki kuyumcu cinayetinde şok detay! Katil Türkiye birincisi çıktı

Silahın peş peşe ateşlendiği an iş yerinin önünden geçmekte olan bir kadın bir çocuk da olay yerinden hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

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