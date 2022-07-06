Konya’daki kuyumcu cinayetinde şok detay! Katil Türkiye birincisi çıktı

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen katil zanlısı Yavuz'un 2014'te LGS'de (Liseye Giriş Sınavı) tam puan olarak Türkiye birinciliğine ortak olduğu, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.