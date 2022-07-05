26 yaşında eskort ilanıyla 197 kişiden 3 milyon liralık vurgun yaptı! Otel havuzunda yakalandı

Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine özel ekip kurarak çalışma başlattı. Özel ekip, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takiple, 'eskort' ilanı vererek dolandırıcılık yapan şebekenin Denizli ve Manisa merkezli olduğunu, liderliğini de Hasan G.'nin yaptığını belirledi.