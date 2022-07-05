26 yaşında eskort ilanıyla 197 kişiden 3 milyon liralık vurgun yaptı! Otel havuzunda yakalandı
Karaman'da, sosyal medyadan 'eskort' ilanlarıyla 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalanan şebekenin lideri olduğu öne sürülen Hasan G.'nin (26) de aralarında bulunduğu 2'si kadın, 11 kişi tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
05.07.2022 11:51 - Son Güncelleme: 05.07.2022 12:00
Karaman'da yaşayan H.A., nisan ayında sosyal medya üzerinde gördüğü 'eskort' ilanındaki telefon numarasını aradı. H.A., telefona çıkan kadınla birlikte olmak istediğini belirterek, verdiği hesap numarasına 12 bin lira yatırdı. Kadın gelmeyince H.A., dolandırıldığı gerekçesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine özel ekip kurarak çalışma başlattı. Özel ekip, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takiple, 'eskort' ilanı vererek dolandırıcılık yapan şebekenin Denizli ve Manisa merkezli olduğunu, liderliğini de Hasan G.'nin yaptığını belirledi.
Polis, şebekenin Karaman'da yaşayan H.A. ile birlikte birçok ilden 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığını saptadı.