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26 yaşında eskort ilanıyla 197 kişiden 3 milyon liralık vurgun yaptı! Otel havuzunda yakalandı

Karaman'da, sosyal medyadan 'eskort' ilanlarıyla 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalanan şebekenin lideri olduğu öne sürülen Hasan G.'nin (26) de aralarında bulunduğu 2'si kadın, 11 kişi tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AJANSLAR
05.07.2022 11:51 - Son Güncelleme: 05.07.2022 12:00
26 yaşında eskort ilanıyla 197 kişiden 3 milyon liralık vurgun yaptı! Otel havuzunda yakalandı

Karaman'da yaşayan H.A., nisan ayında sosyal medya üzerinde gördüğü 'eskort' ilanındaki telefon numarasını aradı. H.A., telefona çıkan kadınla birlikte olmak istediğini belirterek, verdiği hesap numarasına 12 bin lira yatırdı. Kadın gelmeyince H.A., dolandırıldığı gerekçesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

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26 yaşında eskort ilanıyla 197 kişiden 3 milyon liralık vurgun yaptı! Otel havuzunda yakalandı

Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine özel ekip kurarak çalışma başlattı. Özel ekip, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takiple, 'eskort' ilanı vererek dolandırıcılık yapan şebekenin Denizli ve Manisa merkezli olduğunu, liderliğini de Hasan G.'nin yaptığını belirledi.

26 yaşında eskort ilanıyla 197 kişiden 3 milyon liralık vurgun yaptı! Otel havuzunda yakalandı

İlan üzerine arayan kişilerin telefonlarına ise D.K., G.C., G.D. ve H.M. isimli kadınların çıktığı ve karşılarındaki kişileri cinsel içerikli konuşmalarla buluşmaya ikna ettikleri belirlendi.

26 yaşında eskort ilanıyla 197 kişiden 3 milyon liralık vurgun yaptı! Otel havuzunda yakalandı

3 MİLYON LİRALIK VURGUN
Ayrıca şebeke üyelerinin sürekli telefon numarası değiştirdikleri, telefon hatlarının ise yabancı uyruklu kişilere ait olduğu saptandı.

26 yaşında eskort ilanıyla 197 kişiden 3 milyon liralık vurgun yaptı! Otel havuzunda yakalandı

Polis, şebekenin Karaman'da yaşayan H.A. ile birlikte birçok ilden 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığını saptadı.

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